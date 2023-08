Twitter (X) limita les piulades que els usuaris poden veure

Una persona escrivint a Twitter (Unsplash)

És com les rebaixes, però sense representar un benefici per al consumidor/usuari: Twitter (o X, com es prefereixi), una xarxa social (i que, per tant, en teoria li interessa que el màxim de persones vegin el màxim de contingut) limita els tuits que cada usuari no verificat pot veure diàriament a 1.000.

Fins ara, i per a limitar l’acció de bots entre altres potencials perills, Twitter ha vingut limitant el nombre de tuits que es poden publicar al dia (a 2.400), els missatges directes que es poden enviar (500), o la quantitat d’altres perfils als quals podem seguir (500).

L’anunci, com tants altres relacionats amb la xarxa social de l’ocell blau des de la seva adquisició per part d’Elon Musk, el va realitzar el mateix multimilionari a través del seu compte de Twitter, adduint com a explicació per a la limitació, unes poc concretades pràctiques per part de tercers de recopilació de dades i manipulació del sistema.

A més de no concretar l’amenaça o abús al qual Twitter es veu sotmès, Musk va posar els següents límits: per a comptes verificats, 6.000 tuits diaris; per a comptes no verificats, 600 diaris; i, finalment, per a nous comptes no verificades, 300 tuits diaris. Posteriorment, i en el mateix dia (dissabte 1 de juliol), segurament per a tractar d’apaivagar les crítiques, Musk incrementava aquests límits; en primer lloc, a 8.000, 800 i 400 respectivament, per a tancar en 10.000, 1.000, i 500.

El moviment de Musk podria respondre a tallar l’ús que companyies dedicades a la intel·ligència artificial puguin fer de Twitter per a entrenar els seus models de llenguatge, però també pot haver-hi una altra explicació, aquesta alimentada per la vox populi: Musk s’ha negat a abonar factures de proveïdors externs d’emmagatzematge i serveis en el núvol, com Google Cloud o Amazon Web Services (AWS), amb qui la companyia manté deutes que Musk va heretar quan va adquirir Twitter.

Limitar els continguts que els usuaris poden veure podria, doncs, respondre a la necessitat de rebaixar costos operatius, alguna cosa que el multimilionari ha estat intentant fer des que prengués les regnes de l’empresa.

Finalment, tampoc pot descartar-se que es tracti d’una mesura enfocada, essencialment, a promocionar els comptes verificats (blue check), els quals tenen un límit de lectures molt superior.

Les crítiques per part dels usuaris de Twitter també es van desfermar gairebé instantàniament.





Per Tecnonews