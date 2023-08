Ell dormia com un os i l’os… feia la seva

Vídeo del TikTok del compte spotlighttv_

Encara som a l’estiu. I, què hi ha millor en aquesta època de l’any, amb les calors i els termòmetres enfilats, que fer una bona migdiada a la vora de la piscina per a, després de la becaina, fer-nos una bona remullada per a fer passar els fogots i espavilar-nos després d’un descans reparador. Poca cosa hi ha millor.

Tot i això… Hi ha algú que s’ha aturat a pensar què pot passar quan ens deixem endur per la son i desapareixem plàcidament en l’èxtasi d’una migdiada? Compte perquè metre estem “fora de joc”, tot feliços, ens pot passar qualsevol cosa i, de vegades, n’hi ha per a endur-se un bon ensurt. I, sinó, que li ho preguntin a l’os. O era a l’home? En fi… Diríem que els dos es van espantar una mica.





