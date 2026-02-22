Trobada de Joan Laporta amb socis del Barça d’Andorra per a presentar la seva candidatura

Joan Laporta celebrarà una trobada a Andorra amb socis i aficionats blaugrana. Ho farà dimarts vinent, 24 de febrer, acompanyat dels membres de la seva candidatura. Laporta inaugurarà abans l’oficina de recollida de signatures que s’obrirà al carrer Prat de la Creu, número 24, d’Andorra la Vella. En aquesta seu preelectoral tots els socis del Barça que ho desitgin, resideixin o no a Andorra, podran recolzar el candidat a la reelecció signant la butlleta de suport. L’oficina estarà oberta de dilluns 23 fins divendres 27, de les 12h de migdia fins les 20h del vespre.
El mateix dimarts 24, a la tarda, a partir de les 18h, el candidat a continuar presidint l’FC Barcelona farà una trobada amb socis d’Andorra i altres vinguts d’arreu del Pirineu. L’esdeveniment tindrà lloc a la sala Green Box d’Unnic, ubicada també al carrer Prat de la Creu d’Andorra la Vella.
Laporta presenta candidatura amb la voluntat de donar continuïtat al projecte iniciat el 2021 i culminar la recuperació econòmica, institucional i esportiva del Club. El candidat ha situat aquest esperit com a referència del projecte actual: estima i vocació pel Barça, orgull col·lectiu i compromís amb la identitat del Club. “Estimar el Barça és defensar el Barça”, subratlla, sintetitzant el missatge central de la candidatura.
Un projecte de continuïtat i consolidació
Laporta defensa que el Club es troba “objectivament i indiscutiblement millor” que fa cinc anys, gràcies a una gestió que ha permès salvar l’entitat d’una situació econòmica límit i recuperar-ne la credibilitat institucional i tornar-lo a situar a primera línia. En aquest sentit, destaca que la bona gestió “no és fruit de l’atzar”, sinó del treball constant, de decisions valentes i del compromís d’un equip directiu i executiu que ha situat l’escut per damunt de qualsevol altre interès.
La candidatura “Defensem el Barça” es planteja com una proposta de consolidació i creixement, amb cinc grans objectius:
- Refermar l’estabilitat institucional i econòmica.
- Culminar el projecte de l’Espai Barça, amb el nou Spotify Camp Nou com a peça central.
- Consolidar el model de governança moderna i d’alt nivell.
- Mantenir l’ambició esportiva en totes les seccions.
- Garantir que el Club continuï sent propietat dels seus socis i sòcies.
Recuperació econòmica i creixement estructural
En l’àmbit econòmic, el president destaca la reducció del deute, el creixement dels ingressos recurrents i l’assoliment de rècords històrics en patrocinis i marxandatge, entre les principals mesures del mandat, gràcies a promoure una fortalesa econòmica basada en l’excel·lència operativa i d’una disciplina econòmica “que abans no existia”.
Un dels grans actius del seu mandat ha sigut la construcció del nou Spotify Camp Nou. Segons Laporta, “el retorn a l’estadi remodelat permetrà situar el Barça en una posició òptima per a continuar reduint el deute i augmentar els ingressos estructurals”. Laporta defensa que “la consolidació econòmica no és un fi en si mateix, sinó la base per a sostenir l’excel·lència esportiva i institucional a llarg termini”.
Ambició esportiva amb identitat pròpia
En l’àmbit esportiu, Laporta reivindica la construcció d’un projecte competitiu basat en la “simbiosi” de talent jove format a la Masia, i jugadors d’alt nivell procedents d’altres latituds futbolístiques. Posa de manifest l’harmonia del vestidor i la feina del cos tècnic i de la direcció esportiva, així com la consolidació d’una base d’equip amb present i futur.
Destaca també el lideratge internacional del futbol femení, amb presència continuada a finals europees i reconeixements individuals de primer nivell, així com l’excel·lència del model multiesportiu del Club, amb seccions professionals que han continuat ampliant un palmarès únic. “Defensem el Barça per a gaudir dels èxits dels nostres esportistes”, afirma, situant l’ambició competitiva com una part indissociable del projecte.
Defensa del model i de la identitat
Un dels eixos centrals és la defensa de la independència institucional del Club. Laporta adverteix contra aquells que voldrien un Barça “arraconat, sotmès i dominat, o controlat des de fora”, o “mancats d’experiència” i reivindica la necessitat de preservar la seva autonomia i el seu caràcter democràtic.
Laporta insisteix que l’FC Barcelona no pot ser analitzat exclusivament amb criteris empresarials, sinó que és una institució amb una dimensió social i emocional que exigeix sensibilitat i responsabilitat en la seva gestió.
El candidat també remarca que durant el seu mandat s’ha preservat un principi fonamental: que l’FC Barcelona continuï sent una entitat propietat dels seus socis i sòcies. En aquest sentit, subratlla que les mesures adoptades per a redreçar la situació econòmica no han recaigut directament sobre els socis i sòcies, evitant que haguessin d’assumir el cost de l’herència rebuda.