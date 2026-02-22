Pavimentaran el camí de Castellciutat al Balcó del Pirineu

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat, aquesta setmana, el projecte per a arranjar i pavimentar el camí que connecta el poble de Castellciutat i la urbanització del Balcó del Pirineu, ja al municipi de Montferrer i Castellbò. L’actuació té un pressupost d’execució de 129.214 euros.
L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha matisat que ara s’ha fet aquesta aprovació amb la intenció que el projecte ja estigui preparat per a ser executat tan bon punt s’aconsegueixi els diners necessaris per a dur-ho a terme. Barrera ha recordat que precisament, ara, aquest camí “està en molt mal estat”, perquè darrerament ha plogut molt, i que “cal fer-hi alguna cosa” atès que és un camí que actualment ja suporta força trànsit malgrat que de moment continua sent de terra.
També en relació amb la mobilitat a Castellciutat, el darrer ple de l’Ajuntament de la Seu ha aprovat el text refós de la modificació 40 del Pla General d’Ordenació Urbanística (PGOU), que fa referència a la construcció d’un nou vial que connecti la carretera N-260 amb la part alta del poble, a la zona del Rastrillo. En relació amb aquesta obra, projectada ja la legislatura passada, Joan Barrera ha explicat que esperen que aquest darrer tràmit serveixi ja per a avançar més ràpidament cap a l’execució de les obres, atès que és una connexió “molt reivindicada” pels veïns per tal de disposar d’una nova entrada i sortida al nucli urbà. Ara només falta que sigui ratificada per la Comissió d’Urbanisme, aquest mes vinent o a l’abril, i ja podran començar els treballs.
L’any 2022 el consistori ja va aprovar un canvi en el projecte per a establir-ne el disseny definitiu previst, després que inicialment la Direcció General de Carreteres de l’Estat hi havia emès un informe desfavorable relacionat amb la incorporació de vehicles a la carretera nacional. El mapa contempla que el carril mantindrà les dues corbes tancades que ja es preveien, per a salvar el desnivell que hi ha entre l’inici i el final, però que no desembocarà directament a la carretera sinó que ho farà a l’inici del camí de l’antiga caserna militar, just per sota el Cementiri de Castellciutat. D’aquesta manera, la incorporació a la carretera serà menys problemàtica i, alhora, s’aconseguirà que el traçat tingui un pendent més suau.