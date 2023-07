Tret de sortida, a la Seu, de la Trobada d’Acordionistes

Concert inaugural de la 48a Trobada amb els Acordionistes del Pirineu (RàdioSeu)

El jardí de l’Hotel Andria de la Seu d’Urgell ha viscut un any més, aquest divendres al migdia, la inauguració de la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu, que enguany arriba a la 48a edició. El tret de sortida l’han donat Anatol Eremciuc (Moldàvia), el suec Mats Elden, el bandoneoista peruà Claudio Constantini -un dels nous convidats d’aquesta edició- i els quebequesos Steve Normandin i Alexander Patry, que han ofert el so de l’acordió cromàtic.

L’acte inaugural l’ha presentat Artur Blasco, cofundador, director i ànima de la Trobada. També hi han assistit, entre d’altres, l’alcalde i regidor de Cultura de l’Ajuntament de la Seu, Joan Barrera, i la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós.

La presència de la Trobada a la Seu continua aquest divendres a la nit (22.00 h) amb el primer dels quatre concerts principals del programa, a la Sala de Festes Guiu. Entre els artistes que hi actuaran, destaca la presència del cantautor Quico Pi de la Serra, que pujarà a l’escenari amb la seva guitarra i al costat de Joan Pau Cumella (harmònica).

La vetllada començarà amb l’actuació de Roman Ibanov (acordió cromàtic), procedent de Sibèria, acompanyat per primera vegada en piano per Anna Ibanova i pel seu fill Bogdan Ibanov a l’acordina. Una altra novetat és un apartat dedicat al romancer de Castella, amb el cantautor José Ignacio Toquero.

També hi actuaran Marc Egea (viola de roda, el sicilià Pietro Adragna (acordió cromàtic) i, per a acabar, Cati Plana (acordió diatònic) i Jordi Macaya (viola). L’entrada per aquest concert té un preu de 10 euros (5 euros per a menors de 12 anys) i les places són limitades.