Alegria! És festa major a Oliana

Cartell de la festa major d’Oliana 2023 (RàdioSeu)

Oliana ja està de Festa Major. El principal municipi del sud de l’Alt Urgell ha encetat aquest dijous un programa que engloba una setmana sencera d’activitats, fins dimecres vinent 2 d’agost. El tret de sortida ha estat amb un taller de gelats saludables i la XIX Trobada d’acordionistes de la vila.

El primer dia amb programació nocturna serà aquest divendres. A les 8 del vespre es farà la recepció al pregoner d’enguany, a l’Ajuntament, seguida de la tronada i Repic de Campanes, que marcarà l’inici oficial, i la Cercavila amb tota la imatgeria cultural d’Oliana i amb l’acompanyament del grup Street Band Project, des del carrer Cavallers.

Més tard, a les 10 de la nit hi haurà el Correfoc del grup Voliaks, amb començament i final a la plaça del Lledoner, on a la mateixa hora començarà un sopar de seguici. A les 11 de la nit es farà l’Orinalada Fest, amb el grup de rumba Buena Vibra. I passada la mitjanit, la Cantada i la Cercavila de l’Orinal, que precedirà la Nit Jove (des de 2/4 de 2 de la matinada) amb la música del grup catalano-andorrà Els Senyora i DJ Jordi Laro, a la plaça de l’1 d’Octubre.

Dissabte dia 29, la festa ja començarà a les 10 del matí amb jocs de fusta cedits per Cau de l’Art Pirineu i, al migdia, una Festa de l’Escuma a la plaça de l’1 d’Octubre. Ja al vespre (19 hores), hi haurà la cercavila de la 31a Trobada Gegantera. I a la nit (21.30 hores), el sopar popular organitzat pel Centre Cultural Olianès, novament a la plaça de l’1 d’Octubre. La jornada es completarà amb el ball de nit amb Café Trio (22.30 hores) i la sessió de DJ Panis, ja a les 2 de la matinada.

Diumenge 30, a les 5 de la tarda es farà la presentació del CE Oliana, amb un partit del primer equip i també partits de benjamins, cadets i juvenils, amb servei de bar. A les 7 del vespre hi haurà la XXI Pedalada popular, organitzada per l’ACO i amb la meta davant l’Ajuntament. I, a les 10 de la nit, havaneres amb el grup Arrels de la Terra Ferma i rom cremat, a la plaça de l’1 d’Octubre.