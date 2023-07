La tempesta de dijous causa desperfectes a l’Alt Urgell

Una sitja malmesa pel vent, aquest dijous a la nit a Montant de Tost (Foto: Imma Salvadó. Cedida a Meteo Pirineus)

La tempesta que ha travessat l’Alt Urgell aquest dijous a la nit ha deixat més de 30 litres per metre quadrat de pluja en algunes poblacions. Però, també ha causat danys, atès que ha estat molt ràpida i intensa i que ha anat acompanyada de fort vent i de molts llamps.

A la Seu d’Urgell, l’episodi ha causat la caiguda d’algunes branques. Però, on hi ha hagut l’impacte més important és al centre i al sud de la comarca. Per exemple, a Montant de Tost el vendaval ha desmuntat una sitja, s’ha emportat un cobert agrícola i ha causat la mort de molts ocells.

A Oliana, ha fet saltar una part de la coberta del Pavelló Francesc Betriu, on aquest dijous finalitzaven el Casal d’Estiu de la vila. I a Organyà, ha arrencat arbres sencers, ha deixat molts bassals als camins i ha malmès xarxes i d’altres estructures.

A nivell més general, el temporal va deixar sense llum durant una estona 16.000 abonats de la demarcació de Lleida, segons ha informat Endesa. Tot i que no s’ha detallat quines eren les poblacions afectades, entre les que es van quedar provisionalment sense subministrament elèctric hi havia el Pla de Sant Tirs.