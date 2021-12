Després de competir en la Secció Oficial del passat Festival de Cinema de Canes, ‘Tres pisos’ de Nanni Moretti arriba als nostres cinemes. El director de films melodramàtics tan entranyables i commovedors com ‘Caro diario’ (1993) o ‘Mia madre’ (2015), adapta ara a la gran pantalla la novel·la ‘Tres pisos arriba’ de l’autor israelià Eshkol Nevo per dur a terme una precisa dissecció de les fractures que esberlen diferents famílies d’un mateix edifici.

Un llargmetratge estructurat en tres etapes, separades per cinc anys cadascuna, que mostra com diferents fets trastoquen la vida domèstica dels membres de tres pisos d’un immoble romà. Un format d’històries creuades que posa a diferents personatges d’aquesta comunitat de veïns de tota la vida a prova, col·locant-los a tots davant del mirall amb les seves vergonyes i misèries.

El cineasta Nanni Moretti es reserva el paper d’un jutge i pare de família el qual manté una relació conflictiva i tempestuosa amb el seu fill díscol. El punt de no retorn d’aquesta batussa familiar serà l’atropellament mortal que provoca el noi una nit quan sembla que anava begut, escena que obre la pel·lícula. Aquest film sobre els límits de les culpes i les responsabilitats de cadascú aborda també els diferents caires d’un afer de denúncia d’abús sexual a una jove al mateix immoble que desferma també un torrent d’emocions contraposades i malentesos al llarg del temps.

O una altra línia argumental que explora també les derivades ètiques i morals de l’obsessiva fixació d’un pare de família que creu que la seva filla ha estat violentada per un avi veí de l’edifici un xic desmemoriat i que cuida d’ella quan els progenitors no hi són. Un film notable carregat de mirada humanista de format coral gràcies a un extens repartiment que, a part de Nanni Moretti, compta amb Alba Rohrwacher, Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Elena Lietti o la jove actriu Denise Tantucci.