La tendència d’aquest hivern: el serrell cortina, obert i llarg

Quan es parla de tendències en el món del cabell, el què més ha destacat aquests últims mesos és, sens dubte, la tornada dels serrells. I de totes les maneres: llargs, curts, rectes… Això sí, la joia de la corona ha estat el serrell cortina.

Serrell cortina

La tendència que realça la nostra cabellera d’una manera espectacular. A més, es tracta d’una mena de serrell que queda bé a totes les cares. Realça les faccions i els trets facials i de la mirada. I això passa perquè és emmotllable, es pot ajustar com vulguis.

Però, com és exactament? El ‘courtain bang’ és un serrell que s’allarga pels costats i s’obre per la meitat. La zona frontal es converteix en la més curta, i es va degradant fins que es camufla amb la resta del cabell.

Per això comentàvem que és emmotllable, es pot triar el llarg d’aquest tall. Sí que és cert que, per exemple, els més llargs estan recomanats a totes aquelles persones a les quals els agrada canviar d’imatge. Permet marcar-lo molt si es pentina cap avall, o dissimular-lo cap al costat o amb recollits. En canvi, els més curts són perfectes per a les quals prefereixen la comoditat.

Com pentinar-lo?

Encara que normalment agafarà una forma de ve invertida, també es pot jugar amb les textures i estils de pentinats. Amb efecte mullat, arrissat, o ben recte amb l’ajuda d’una planxa. O, si ets una enamorada de la moda dels setanta, pots fer unes ones voluminoses que li donaran el toc perfecte. O, també, pots pentinar-lo cap endarrere i deixar la cara al descobert. I és que a aquest serrell res li queda malament, és molt versàtil!

