Descobrint el ‘Ranunculus asiaticus’

El Ranunculus asiaticus és una planta tuberosa que desenvolupa flors de colors intensos amb múltiples capes de pètals tan prims com el paper crepè. També conegut com a ranuncle persa, és originari del sud-oest d’Àsia, del nord-est d’Àfrica i del sud-oest d’Europa.

El ranuncle produeix una gran quantitat de flors duradores, que poden ser simples o dobles amb les vores ondulades en una àmplia gamma de colors. Aquestes creixen sobre tiges robustes i exuberant fullatge similars a les falgueres.

Floreix durant un mes i mig des de principis de l’estiu en climes freds (si es planten a la primavera) o a principis de la primavera en climes temperats (si es planten a la tardor). Les seves flors creixen de 25 a 60 cm d’alt, segons la varietat de la planta.

Aquesta bella planta amb flors és d’estació freda i, per tant, s’exerceix molt bé on els hiverns són suaus i les primaveres són fresques. Els dies calorosos no són gaire del seu grat.

Els ranuncles perses creixen a partir de bulbs, i per plantar-los, remulla els bulbs durant 60 minuts abans de plantar-los. Planta a cinc centímetres de profunditat i a 15 centímetres de distància d’un altre bulb, amb les “arpes, potes d’aranya o raïms de plàtans” de la part inferior cap avall.

Per guiadejardineria.com / AMIC – Tot Sant Cugat