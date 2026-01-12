Tres detinguts per alcohol al volant, dos, implicats en accidents

Quant a detencions per conduir sota els efectes de l’alcohol, la Policia ha arrestat tres homes els darrers dies. El primer és un conductor de 52 anys a qui es va controlar el passat divendres, a la nit, amb una taxa d’alcoholèmia d’1,53 arran. L’individu va patir un accident de circulació de danys materials a la CG3, al Serrat, en què es va sortir de la via pel marge dret.
Per altra banda, la matinada d’aquest passat dissabte, un altre home, de 30 anys, a qui es va aturar perquè no podia circular correctament amb la carretera nevada, va ser detingut per un positiu d’1,85.
Finalment, el mateix dissabte, però a la nit, la Policia va arrestar, a la CG2, a Canillo, un altre conductor, de 24 anys, amb una alcoholèmia d’1,87. Circulava en sentit ascendent quan va perdre el control del vehicle i va tenir un accident de trànsit de danys materials en què va col·lidir contra dos vehicles estacionats.