Creixen un 12% les matriculacions de vehicles al desembre

Segons les dades del Registre de vehicles d’Andorra, les matriculacions de vehicles durant el mes de desembre de 2025 han estat 484, el que suposa una variació percentual del +12,0% respecte al mes de desembre de l’any anterior. Aquest mes han tingut variacions positives “Camions i Camionetes” amb un +27,8%, “Turismes” amb un +20,2% i “Altres” amb un +20,0%. Per contra, “Motocicletes i Ciclomotors” amb un -39,1%, presenta una variació negativa.
Les matriculacions de vehicles durant l’any 2025 han estat 5.452, fet que equival a una variació percentual del +10,8% respecte al mateix període de l’any anterior, en el qual es van matricular 4.920 vehicles. Totes les categories mostren variacions positives: “Turismes” de +368 unitats (+10,7%), “Camions i Camionetes” de +91 unitats (+20,4%), “Altres” de +58 unitats (+66,7%) i “Motocicletes i Ciclomotors” de +15 unitats (+1,6%).