Arrestat per possessió de droga i per mostrar-se violent amb els policies

Pel que fa a delictes contra la salut pública, la Policia va detenir, divendres, a la nit a Sant Julià de Lòria, un home de 30 anys que es trobava en possessió de dos embolcalls amb un total de 2,32 grams de cocaïna. Tot i que, inicialment, es va mostrar col·laborador, durant el control es va començar a posar violent, a desobeir les indicacions dels policies i a resistir-se a la detenció. Va arribar a donar un cop de peu a un dels agents, que va resultar ferit, a més de donar cops de manera reiterada amb mans i peus a la mampara del vehicle policial. Per aquest motiu, també va ser arrestat per un delicte contra la Funció Pública.
Arrestat per possessió de droga a la frontera del riu Runer
Per altra banda, aquest dissabte a la tarda, a la frontera del riu Runer, un altre home, un turista de 36 anys, va ser detingut quan entrava al país amb 0,49 grams de cocaïna i 10 grams de marihuana.