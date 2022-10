Tres comuns avancen en l’administració electrònica i el Portal de la Transparència, entre ells, Ordino

En la sessió de Consell de Comú, a Ordino, s’ha aprovat aquest dijous la contractació d’una plataforma integral d’Administració electrònica per als comuns d’Ordino, Andorra la Vella i Sant Julià. El cost total del projecte serà de 167.819,84 euros, pluriennal a quatre anys, per al Comú d’Ordino que ha liderat la licitació conjunta, fet que comportarà un estalvi en els costos i un valor afegit cap a la ciutadania que podrà fer servir el mateix programari.

Eva Choy, cònsol menor d’Ordino, ha definit de gran repte aquest pas per a fer realitat l’administració electrònica, que dona resposta al codi de l’Administració. La implantació preveu el portal de la transparència, d’obligat compliment per llei.

D’altra banda, Grifols ha tornat a centrar el discurs de la minoria, representada per Joan Miquel Armengol, que ha confirmat l’assistència a una convocatòria pública organitzada per Enric Dolsa -avui absent- per a aconseguir més informació sobre la instal·lació de l’empresa catalana a la parròquia.

Armengol no descarta fer una consulta popular per a obtenir signatures de la ciutadania i, així ho exposarà al Comú. Choy ha reconegut desconèixer la voluntat de la consulta i ha mostrat la seva discrepància respecte a la falta d’informació argumentada per la minoria. La cònsol ha recordat la reunió de poble convocada per Govern i el Comú per a explicar el projecte a la ciutadania i respondre a totes les inquietuds al voltant del laboratori.