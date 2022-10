Movem Ordino impulsarà una consulta popular sobre el laboratori de Grífols

El conseller de Movem Ordino, Jean Michel Armengol, ha anunciat la intenció de demanar permís oficialment al comú per a organitzar una consulta popular sobre la idoneïtat de la instal·lació del laboratori de nivell P3 de Grífols a la parròquia. D’altra banda, ha expressat preocupació per la inversió que representa disposar d’administració electrònica.

Serà després de celebrar una reunió pública a finals del mes de novembre, organitzada conjuntament amb l’altre conseller de la minoria al Comú d’Ordino, Enric Dolsa, quan es demanarà el permís oficial per a poder celebrar una consulta popular per a saber si la població vol o no que s’instal·li el centre de recerca immunològica, i el laboratori de nivell P3 associat, de Grífols a la parròquia.

La iniciativa surt “veient l’opacitat del procés i amb l’objectiu d’aclarir dubtes i escoltar la població”, segons ha explicat Armengol en acabar la sessió del Consell de Comú celebrada aquest dijous. En aquest sentit, el conseller de Movem Ordino ha assegurat que “no he escoltat ningú que digui que hi està a favor”.

D’altra banda, Armengol ha expressat els seus dubtes en relació al cost de la implantació de l’Admnisitració electrònica al Comú ja que la inversió inicial és d’uns 42.000 euros i després caldrà anar pagant prop de 25.000 euros anualment per al manteniment. “No sé fins a quin punt s’estalviaran tants diners”, ha expressat, després que s’expliqués que en la contractació, al fer-la conjunta amb els comuns d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, l’estalvi és de prop de 15.000 euros.