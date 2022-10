Calvó anuncia un ajut puntual a la producció de farratge en la 43a edició de la Fira concurs del bestiar

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, han participat aquest dijous a la 43a edició Fira concurs del bestiar 2022 boví, equí i oví d’Andorra que s’ha celebrat aquest dijous al matí al recinte firal adjunt a l’antiga plaça de braus d’Andorra la Vella.

La celebració d’una nova edició del certamen permet continuar posant en valor un sector clau per a la regulació de l’entorn natural i també per seguir dinamitzant el sector primari. L’esdeveniment fomenta la ramaderia i impulsa la diversificació del sector agrari per a potenciar les pràctiques agràries i ramaderes que són respectuoses amb el medi ambient i la salut i que afavoreixen la producció de productes càrnics de qualitat i de proximitat.

Durant la celebració de l’acte tradicional, la ministra Calvó ha explicat que aquest dimecres el Govern ha aprovat un nou ajut excepcional per a donar suport i acompanyament al sector ramader. Així, i afegint-se a les palanques ja anunciades com la regulació dels ajuts a l’IPC anual, l’Executiu ha aprovat establir mesures específiques per a pal·liar la disminució de la producció farratgera durant aquest any 2022.

La mesura dona resposta a la situació actual de falta d’aquest material provocat, principalment, per les especials condicions climatològiques de l’estiu i l’elevat cost dels mercats internacionals, degut a la crisi provocada per la invasió russa sobre Ucraïna. El decret aprovat pel Govern estableix que, de forma excepcional, els titulars de les explotacions agràries amb activitat ramadera puguin importar fenc d’alfals o d’herba lliure de deduccions, a l’efecte que puguin compensar la manca de productivitat per poder disposar d’aliment suficient durant l’eixivernat del bestiar.

“Donem un nou suport per a afavorir el bon funcionament i el desenvolupament sostenible i sostingut del sector, que nosaltres considerem clau per a la preservació de l’entorn natural i les muntanyes”, ha explicat Calvó.

La ministra Calvó també ha destacat que l’edició d’enguany de la fira ha permès copsar el bon estat i el dinamisme del sector actualment, ja que s’han presentat prop de 30 caps de bestiar més que l’any passat. En l’edició d’enguany la fira s’ha clos amb la participació de prop de 200 caps de bestiar repartits en 32 explotacions i les autoritats han lliurat els premis als propietaris dels millors animals de les seccions de bestiar boví, equins, ovins, i el premi especial a la millor femella de raça bruna.