Tractors elèctrics per a una agricultura sostenible

La mobilitat elèctrica i les tecnologies al servei de la sostenibilitat també s’han ocupat del camp, amb l’objectiu de buscar solucions perquè la tasca agrícola sigui menys pesada i al mateix temps deixi de dependre dels combustibles fòssils i passi a fer-ho d’altres fonts energètiques, per exemple: de l’electricitat.

Molts fabricants de maquinària agrícola s’estan passant a les opcions elèctriques, perquè no només volen deixar de ser fonts de contaminació, sinó que el sector de l’agro també ha començat a exigir que els seus vehicles siguin sostenibles, en un intent per pal·liar els greus danys mediambientals que ja se li han infringit al planeta.

De la mateixa manera que ha passat amb els cotxes i altres mitjans de transport, l’agricultura està bolcada a trobar variants elèctriques i moltes de les grans empreses especialitzades en aquest tipus d’eina, ja han desenvolupat tractors conceptuals 100% elèctrics, que inclouen tecnologies punta com la robòtica i la IA. De la mateixa manera que al cotxe elèctric l’ha precedit el cotxe híbrid, en aquest cas també és més gran l’oferta de tractors híbrids, que combinen motors de combustió amb altres elèctrics. Els vehicles híbrids de tot tipus estan sent una alternativa viable i més sostenible, en el camí cap a una mobilitat elèctrica total.

L’agricultura del futur

En l’actualitat no només es parla d’aliments ecològics i d’una producció agrícola sostenible en què no hi hagi cap tipus de contaminació i els recursos no s’esgotin, sinó que ha sorgit el concepte d’agricultura intel·ligent, que dona feina a màquines elèctriques, que seran les que s’ocupin de realitzar moltes de les tasques que fins ara duia a terme l’ésser humà.

La perspectiva és que els aliments del futur comptin amb l’ajuda d’aquests tractors elèctrics, que no emetin gasos contaminants i siguin instruments de gran precisió, de manera que estalviaran temps i diners. S’espera que gràcies a les noves tecnologies el seu pes integral sigui menor i augmenti la seva vida útil i la seva autonomia.

Per Ecoticias