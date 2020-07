T’expliquem com cuidar el cabell ros, el protagonista de l’estiu

Com cada estiu, el ros és un dels colors estrella de la temporada. Aporta llum, contrasta amb la pell bronzejada i senta realment bé. Si has triat aquest to per al teu cabell, has de saber que precisa d’unes certes cures perquè es mantingui sa i atractiu durant tot l’estiu.

A Espanya la dona acostuma a tenir els cabells castanys, i això fa que per a aconseguir un cabell ros, es precisi de processos químics com la descoloració, que fan que aquest quedi més fràgil i sensible, amb la qual cosa, és imprescindible cuidar-lo i nodrir-lo més que un cabell natural. David Lesur, del saló David Kunzle puntualitza que existeix una llarga llista de productes apropiats per a mantenir-lo sa i amb tot el seu color i lluentor, fins i tot amb pigments violetes per a contrarestar els reflexos groguencs o blaus per als ataronjats.

Consells per a cuidar el cabell ros

En qualsevol cas, per a cuidar el cabell ros, el professional aconsella “nodrir-lo en cada rentada amb condicionador i, almenys, fer-se una vegada per setmana un tractament profund i reparador de la fibra capil·lar amb màscara”.

Altres consells a tenir en compte quan han hagut de descolorir el nostre cabell per a aconseguir el ros somiat és no rentar-lo durant dos dies després del procés químic: “És la millor manera que el cuir cabellut torni a generar el film lipídic, que és un protector natural. Cal usar protectors tèrmics abans d’usar la planxa i si et fas una cua, evita estirar massa, com així també els recollits tirants”.

D’altra banda, des de L’Oréal Paris recomanen reservar un dia a la setmana per al teu tractament violeta. Per a això tria un dia, substitueix el teu xampú habitual pel violeta i mantingues la constància setmana rere setmana. Així neutralitzaràs els tons grocs i ataronjats mentre nodreixes el teu cabell. Deixa-ho reposar entre un i tres minuts i, una vegada aclarit el xampú, aplica una de les màscares en funció a les necessitats del teu cabell.

Champú iluminadora a la Camomila, de Klorane. La seva base ultrasuau s’ha enriquit amb agents de pentinat i de lluentor per a poder pentinar-te amb total suavitat i amb lluentor òptima. Depurada i lleugera, la seva fórmula no sobrecarrega el cabell i s’adapta perfectament als cabells rossos naturals que tenen tendència a enredar-se amb facilitat i a perdre volum. Adequat per a tota la família, a partir dels 3 anys. El seu preu: 8,92€/200ml.

Acondicionador reparador con queratina BlondMe, de Schwarzkopf Professional. Manté, protegeix i augmenta els resultats icònics de color ros, a més nodreix el cabell assegurant un pentinat fàcil i saludable. Formulat amb tecnologia de keralamination amb Seda i Queratina, que retorna al cabell la queratina perduda i regenera la seva elasticitat, mentre que la seda proporciona al cabell una cura en profunditat i suavitat. Cabell amb una superfície suau excepcional, que assegura una lluentor duradora i lluminositat.

Shimmer.Me.Blonde, de Kevin.Murphy. Tractament de lluentor i reparació per als cabells rossos. Deixa que el teu cabell brilli i cuida’l al mateix temps amb les vitamines d’aquest esprai de lluentor que inclou mica i silicat de cristall. Els seus ingredients funcionen com a petits miralls en el cabell que reflecteixen la llum, donant vida als tons grisos i rossos. Contraresta les tonalitats descolorides i nodreix i enforteix el cabell. El millor complement per a un ros perfecte! El seu preu: 30,85€.

Mascarilla Violeta Intensiva Elvive, de L’Oréal Paris. Si vols un efecte més enllà que el del xampú violeta proporcionant al teu cabell una bona hidratació, tria aquesta màscara. Perfecta per a cabells descolorits a partir d’una base fosca, aquesta màscara ultra pigmentada aconsegueix un efecte nutrient i antigroguencs encara més profund. Gràcies als seus potents pigments violetes, refresca el to del teu cabell en un moment. El seu preu: 5,95€/250ml.

Per bellezactiva.com