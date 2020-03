Torna a ser dilluns i tornem a la càrrega amb la sèrie “Talls i pentinats segons la forma del rostre”. Si tens el rostre quadrat i pensaves que ens havíem oblidat de tu… t’equivoques! El repte en aquest tipus de rostre és suavitzar les faccions tenint en compte lo marcada que està la mandíbula. A continuació repassem els millors talls i pentinats per a aquest tipus de cara i el fem de la mà d’algunes famoses.

Cinc looks per a cares quadrades

Llis i metxes amb tall a capes

L’actriu Sandra Bullock llueix una cabellera llarga llisa, dissenyada a capes i amb metxes clares que harmonitzen i suavitzen les faccions. Destaquen els flocs clars en la part davantera i encara que el cabell està pentinat molt llis no està enganxat a la cara. La ratlla lleugerament lateral també és un bon tip per a suavitzar els trets de les cares més quadrades, com la que té l’actriu de pel·lícules com Miss Agente Especial o The Blind Side (per la qual va obtenir l’Oscar a Millor Actriu).

Lob amb ones

L’actriu Katie Holmes aposta per una cabellera unicolor completament plena d’ones des de l’arrel fins a les puntes. Són ones suaus que atenuen la ruptura visual d’unes faccions quadrades, i que doten la cabellera de moviment i vitalitat. Amb aquest tall es fomenta el volum en la part superior i en els laterals, equilibrant la distribució dels volums. Sens dubte, un gran encert per a la intèrpret que va aconseguir la fama en el seu paper de Joey Potter en Dawson’s Creek.

Cabellera rossa amb ratlla central

Si pensem en alguna celebrity de rostre quadrat, ens ve a la ment l’actriu Olivia Wilde. En la cerimònia dels Oscars 2020, la famosa Dra. Trece de The House va lluir un look, en el qual la seva cabellera rossa, s’amagava per darrere i els flocs laterals es recollien en les orelles. El cabell no se sosté de forma molt tirant, i advertim alguns flocs en moviment i alliberats de l’estructura. El joc de rossos és un aliat de l’harmonització de les faccions.

Serrell en mitja cabellera

Encara que hem recuperat aquest look del bagul dels records, ens encanta l’estil que lluïa Demi Moore. La cabellera XXL fosca de tall recte i aparença llis-taula no és el millor look per a les seves faccions, perquè accentua les línies molt marcades de la morfologia facial. No obstant això, fa ja unes dècades es va atrevir a barrejar un serrell despuntat en una cabellera per les espatlles, amanida amb metxes de diverses tonalitats i el resultat era molt afavoridor. Només cal veure-ho.

Cabellera XXL ondulada

Aquest look, d’un negre intens brillant, és una bona opció per al rostre de faccions quadrades de la cantant Demi Lovato. La ratlla lateral i el serrell llarg col·locat a un costat (que es fon amb la llarga cabellera) també ajuden a equilibrar les dimensions facials d’aquesta actriu i cantant que va començar la seva marxa pel món de l’èxit quan era una nena en la pel·lícula de Disney Channel Camp Rock. Aquest look és molt més afavoridor que la cabellera curta i definida (en V) per la qual ha apostat en més d’una ocasió.

Els tips generals a tenir en compte

– Una cabellera llarga amb ones és una bona opció per a aquesta mena de cares perquè les faccions anguloses se suavitzen.

– Cabell llis tallat en capes (per sota de les galtes) i amb metxes per a harmonitzar els trets del rostre.

– Volum en els laterals i en la zona superior en una cabellera arrissada és també un tall molt afavoridor en aquest cas. De llarg fins a les espatlles aconseguiràs el millor look.

– Els serrells també seran uns bons companys: llargs i laterals si el teu rostre té tendència a més allargat i si el front és molt ample opta per un serrell desigual (més curt en la zona central que en el lateral).

– Descarta els talls rectes en les mitges cabelleres molt llises perquè emfatitzen encara més les faccions i el resultat no és gens afavoridor.

– Tampoc és una bona opció apostar per recollits que siguin especialment tirants: res de forquetes, però sí recollits que deixin a l’aire els flocs laterals al costat lliures i fins i tot ondulats.

