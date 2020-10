Suport del PS a les accions socials del Comú d’Escaldes-Engordany

El Secretari d’Organització del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere Baró, ha traslladat en nom de la formació el suport a les accions del Comú d’Escaldes-Engordany: “Des del Partit Socialdemòcrata els encoratgem a seguir treballant pel benestar de la ciutadania”, ha exposat Baró després de defensar la proposta d’ajudes socials directes anunciades per la cònsol Rosa Gili.

“Si una cosa ens ha ensenyat la Covid és que més enllà de colors polítics l’objectiu ha de ser el benestar de la nostra ciutadania. Des del PS defensen que les ajudes directes no suposen un un xoc constitucional, i conviden el Cap de Govern a denunciar les ingerències que detecti al Tribunal Constitucional”, ha sentenciat el Primer Secretari, Gerard Alís, deixant clar que “del que es tracta és de que entre tots puguem ajudar a tots aquells que ho estan passant malament”.

Des del PS defensen que aquesta manera de fer és la que construeix la nova Andorra que la formació ha proposat al Govern des de l’inici de la pandèmia: “Estem segurs que, com ells també volen el mateix encara que siguem de grups polítics diferents, també s’acabaran sumant a la iniciativa d’Escaldes. Si ho fan, això no serà una medalla pel PS o per la Cònsol d’Escaldes sinó que serà una victòria per a tota la societat andorrana”, ha afegit Alís.

La formació socialdemòcrata no ha volgut amagar la seva sorpresa pel fet que el Cap de Govern faci aquesta mena de declaracions en una roda de premsa d’actualització sanitària: “No entenem com s’aprofita una roda de premsa d’actualització de dades sanitàries de la Covid-19 per esbroncar la Cònsol d’una parròquia on l’únic objectiu és intentar pal·liar la crisi econòmica dels seus ciutadans”, ha assenyalat Baró.

El que s’ha de fer, a entendre del PS, és deixar que tots els comuns prenguin les mesures que trobin escaients per ajudar la seva ciutadania. “La prioritat d’una administració i l’altra és la diferència entre la gestió de dretes i la gestió d’esquerres. En aquest cas, us podem ben assegurar que per part del Comú d’Escaldes- Engordany encapçalat per la Rosa Gili i tot el seu equip comunal, la seva prioritat és posar la ciutadania al centre de la parròquia i aquesta està sent la seva manera de treballar des del principi de la legislatura”, ha defensat Alís.