La Seu d’Urgell tindrà accés a la xarxa 5G abans d’acabar l’any

Telefónica ha iniciat el desplegament del 5G a la demarcació de Lleida i preveu que un 57,4% de la població d’aquesta àrea ja compti amb cobertura de la nova tecnologia abans d’acabar l’any mitjançant la instal·lació de 37 nodes en un total de 17 municipis.

La Seu d’Urgell és una de les primeres ciutats del territori que disposarà del nou sistema, atès que en aquesta primera fase la multinacional prioritzarà la ciutat de Lleida i les capitals de comarca de més de 10.000 habitants, entre les quals també hi ha Balaguer, Mollerussa i Tàrrega. També es preveu que ja s’hi acullin alguns municipis de més de 1.000 habitants.

Segons Telefónica, amb aquest desplegament la demarcació de Lleida “podrà gaudir dels avantatges de la nova generació de telefonia mòbil, que permet una connectivitat ultraràpida, molt baixa latència i capacitat per connectar milions de dispositius, de manera que la major part dels objectes d’ús quotidià siguin elements connectats entre ells i amb les persones”.

En aquesta fase, la companyia estén la xarxa 5G amb arquitectura NSA (Non Stand Alone), mentre que la xarxa 5G SA (Stand Alone) s’aplicarà quan la tecnologia ja estigui plenament disponible després de l’estandardització. Tanmateix, aquest desplegament inicial està fent ús dels emplaçaments i infraestructures ja existents. En aquest sentit, Telefónica destaca que actualment disposa tant d’una xarxa de fibra òptica “d’alta qualitat” com de “la major cobertura del país”, de manera que “les dues tecnologies es complementen per tenir la millor navegació en mobilitat”.

Des la companyia asseguren que les comarques de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran han estat “des del principi un escenari prioritari per als desplegaments del 5G de Telefónica” i confien estendre’l properament a més zones de la demarcació. Sobre la infraestructura de desplegament utilitzada a Catalunya, Telefónica està treballant amb les últimes generacions de ràdio, que permeten el doble ús 4G i 5G amb l’objectiu d’arribar al 5G des del primer moment al màxim de població.

Descarregar pel·lícules i veure l’esport des de qualsevol angle

A efectes pràctics, entre les novetats quotidianes més destacades que ha d’aportar la tecnologia 5G, els experts en destaquen que, per exemple, permet descarregar-se una pel·lícula “en segons” o bé gaudir de retransmissions esportives en directe en què l’usuari tingui l’opció de gaudir d’una “experiència 360º” i poder visionar qualsevol angle del partit com si estigués a la pista.

En el cas dels afeccionats als videojocs, ofereix una “experiència en mobilitat semblant a la que aporta la fibra òptica a la llar”; és a dir, “sense interrupcions o latència”. Així, el 5G “possibilita jugar amb el telèfon mòbil com si estigués a la pantalla de l’ordinador de casa o en una videoconsola”, indiquen des de Telefónica.

Per a les empreses, destaquen els serveis que ofereixen ultra baixa latència i una major capacitat de còmput “a la vora de la xarxa”, les xarxes privades 5G, l’Internet de les Coses (IoT) massiu i les comunicacions crítiques, a més de la virtualització de la xarxa, que facilita utilitzar els recursos de xarxes de forma més eficaç en funció de les necessitats dels clients.