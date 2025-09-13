Ordino Arcalís esdevé l’epicentre mundial de l’esquí infantil amb la reunió anual del Comitè FIS Children

Ordino Arcalís ha acollit aquest dissabte la 41a reunió anual del FIS Children’s Race Organizers Committee (FCROC), l’entitat que reuneix els organitzadors de les principals competicions infantils de la FIS arreu del món. La trobada ha comptat amb la participació de 14 comitès organitzadors procedents de 13 països que l’integren: Andorra, Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Canadà, Croàcia, França, Itàlia, Kosovo, Sèrbia, República Txeca, Eslovàquia, Eslovènia, Suècia i Japó.
La sessió de treball s’ha dut a terme al restaurant Borda La Coma d’Ordino Arcalís, on els participants han definit el calendari de competicions, han revisat els reglaments i han presentat noves propostes per al futur de l’esquí infantil a nivell mundial. A la reunió hi han pres part representants destacats de la Federació Internacional d’Esquí, com Janez Fleré, coordinador tècnic i administratiu d’esquí alpí de l’organisme, i Janez Dekleva, president del FCROC, el Comitè Organitzador de Curses Infantils de la FIS. En representació andorrana hi han participat el director de cursa del Trofeu Borrufa, Àlex Antor, la secretària de l’FCROC, Carmela Fernández, i el director d’Ordino Arcalís, Israel Ramonet.
Sobre l’FCROC
El FIS Children’s Race Organizers Committee (FCROC) va néixer com a punt de trobada entre els organitzadors de les principals competicions infantils FIS (categories U14/U16), amb l’objectiu de coordinar esforços, compartir informació i col·laborar en aspectes tècnics, reglamentaris i logístics. Les seves reunions anuals, de caràcter itinerant entre països, permeten reforçar la cooperació internacional, harmonitzar criteris i donar veu a les necessitats de les carreres infantils davant la FIS. És la quarta ocasió que Andorra acull aquesta reunió després d’haver-ho fet ja el 1999, el 20007 i el 2014. Ordino Arcalís forma part de l’FCROC com a organitzadors del Trofeu Borrufa, que porta ja 33 edicions realitzades i és una de les competicions infantils més prestigioses del calendari FIS Children. Entre el 26 i el 29 de gener del 2026 es durà a terme la 34a edició de la competició.