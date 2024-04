Sostenibilitat, turisme, patrimoni cultural i natural, urbanisme i educació centren l’estratègia en recerca del Govern

Biblioteca Pública del Govern (SFG)

El Govern ha establert com a eixos estratègics de recerca per al període 2024-2027 la sostenibilitat, el turisme i canvi climàtic, l’urbanisme i resiliència, l’estudi del patrimoni cultural i natural del país, i l’educació i tecnologia. D’aquesta manera aquells projectes que tinguin un impacte directe significatiu sobre Andorra en aquestes matèries rebran una puntuació suplementària durant el procés de selecció dels diferents programes. Aquests programes inclouen els ajuts per a estudis doctorals, per als projectes de recerca sobre temes andorrans i el cofinançament del programa europeu POCTEFA.

Aquestes línies mestres representen els reptes més importants que té a hores d’ara el país, pel fet que la diversificació econòmica més enllà del turisme, els reptes socioeconòmics derivats del canvi climàtic, i un potencial acord d’associació amb la UE, requereixen d’una resiliència que serà clau en els propers anys. A més, els avenços recents en intel·ligència artificial prometen transformar el panorama actual de les professions i l’educació, plantejant un futur canviant per a la societat a curt termini. Per aquest motiu és important fomentar la recerca i la transferència de coneixement en aquestes matèries, ja que juguen un rol clau en el progrés del país, i impulsar la innovació en tots els sectors de la societat.