L’Autòdrom de l’Algarve, primer repte per a Joan Vinyes al GT-CET 2024

El Porsche que pilotaran Joan Vinyes i Jaume Font (FotoEsport)

Joan Vinyes i Jaume Font compartiran un Porsche 911 GT3 CUP – Baporo Motorsport amb l’objectiu de lluitar pel títol als Campionats d’Espanya GT i de Resistència 2024, organitzats per V-Line Organización. El de GT, s’iniciarà el proper cap de setmana (dies 6 i 7 d’abril) a l’Autòdrom de l’Algarve, un escenari molt “jove” (es va inaugurar el 2 de novembre del 2008) situat a la localitat de Portimao, a la regió que li dona nom al circuit.

Un circuit particular

El traçat portuguès, també conegut com “la muntanya russa”, té un total de 4,5 km amb 15 corbes (9 de dretes i 6 d’esquerres) i té dues característiques que sobresurten per sobre de la resta, son: els desnivells i els punts cecs.

Els canvis de rasant entre els revolts 8 i 9, a més del punt cec de la corba d’entrada a meta, converteixen Portimao en un escenari gens convencional per als pilots que l’han de superar en qualsevol campionat.





Tornada als orígens

Després de dues temporades competint, de manera habitual, a circuits europeus, Vinyes va prendre la decisió de tornar als meetings de V-Line Organización, que durant diverses temporades van formar part de la seva agenda esportiva.

Per al pilot andorrà, el GT-CER té prou atractius, així ho explicava: “Serà un any molt diferent de les experiències viscudes a la Porsche Benelux. Per a començar, amb Jaume (Font), compartirem el volant del Porsche, així doncs les parades a meitat de cursa al pit-lane, per a fer el canvi de pilot i complir amb el handicap tornaran a ser decisives a la classificació final”. A més afegia: “A excepció de Portimao, competirem en traçats què fa molts anys que coneixem i en què hem disputat proves amb diverses mecàniques. Sobretot, a les 2 hores del Jarama tindré una motivació especial. A la pista de Madrid em sento molt còmode, malgrat la seva dificultat.”





Programa horari, durant el dissabte (dia 5) primers punts en joc

Divendres (dia 4), a partir de les 12.30 i de les 17.00 hores respectivament, s’iniciaran les dues mànegues de 50’ d’entrenaments lliures, a les quals podran participar els inscrits al primer meeting de GT-CET 2024.

El dissabte (dia 5), Vinyes-Font hauran de superar els primers moments compromesos del cap de setmana. Entre les 9.30 i les 9.55 hores se celebraran els entrenaments oficials, 10’ per a cada pilot amb una aturada de 5’ al pit-lane per a fer el canvi de pilot després de la primera mànega cronometrada.

La primera de les dues carreres programades a 48’ + 1 volta, s’iniciarà a les 13.00 hores.

Per al diumenge (dia 6) quedarà la disputa de la segona cursa que començarà a les 9.15 hores.

Vinyes-Font i el seu equip Baporo Motorsport iniciaran el seu desplaçament a terres portugueses amb les millors sensacions i amb ganes de protagonitzar un bon debut al Campionat d’Espanya GT 2024.