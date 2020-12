S’aprova el finançament al 100% per part de la CASS de dos nous medicaments d’alta complexitat

El Govern ha aprovat, a proposta del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, una modificació del Decret que regula el finançament públic dels medicaments anomenats d’alta complexitat i que estan finançats al 100% per la CASS.

Així, es modifica el decret per incloure’n dos de nous: el dupilumab i el fulvestrant. El primer –dupilumab– s’utilitza en el tractament de la dermatitis atòpica de moderada a greu en pacients adults i adolescents a partir de 12 anys que són candidats a tractament sistemàtic. El segon –fulvestrant– està indicat en monoteràpia per al tractament de dones postmenopàusiques amb càncer de mama localment avançat o metastàsic. Aquest medicament ja s’està reemborsant per part de la CASS amb el reemborsament habitual, però degut al seu cost es considera que s’ha de finançar al 100%.

Finalment, també hi ha un canvi en els medicaments antineovascularització, que s’utilitzen especialment en la degeneració macular associada a l’edat. Fins ara aquest tractament només es feia a l’hospital de dia, però ara també es pot dur a terme en alguns consultoris d’oftalmologia. Per aquest motiu, els medicament han de poder ser adquirits també en les oficines de farmàcia.

Aprovat el finançament de medicaments per deixar el tabac

El ministre Martínez també ha explicat que en la reunió de Govern s’ha aprovat el Reglament sobre el finançament de medicaments amb vareniclina per part de la CASS. Es tracta d’una medicació indicada en adults per deixar de fumar i consisteix en un tractament de 12 setmanes.

El titular de Salut ha recordat que “el tabaquisme és una de les amenaces més grans per a la salut pública”, i que el conveni marc de l’OMS proposa entre les mesures per reduir-la, assegurar el finançament sostenible dels serveis i productes per ajudar a deixar el tabac.

Per tal de garantir un finançament adequat del medicament vareniclina, es finançarà el tractament per a aquelles persones fumadores amb una dependència forta o molt forta –segons uns barems específics i controlables.