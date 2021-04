S’adopta el Pla rector de la cooperació internacional per al desenvolupament sostenible 2021

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la titular d’Afers Exteriors, Maria Ubach, el Pla rector de la cooperació internacional per al desenvolupament sostenible 2021, que inicia el procediment anual per a l’atorgament de subvencions públiques a les entitats cíviques d’Andorra i als altres actors que presentin projectes i programes de cooperació internacional al desenvolupament. El Pla rector, que desenvolupa el Ministeri d’Afers Exteriors, alinea l’acció d’Andorra amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible adoptats per les Nacions Unides el 2015 i que marquen l’agenda de la cooperació internacional al desenvolupament fins al 2030.

El Pla rector inclou una partida pressupostària del pressupost 2021 de Cooperació, que correspon a la convocatòria pública per a l’atorgament de subvencions per al cofinançament de projectes de cooperació internacional al desenvolupament sostenible, duts a terme per entitats cíviques d’Andorra i altres actors, de 250.000 euros.

Enguany, a més de conservar els quatre eixos sectorials de cooperació aprovats l’any passat, és a dir: l’educació, l’atenció als grups vulnerables, la salut i la lluita contra el canvi climàtic amb una atenció específica a l’aigua, s’ha volgut afegir una prioritat més concreta, en coherència amb iniciatives d’organismes internacionals amb els quals Andorra s’ha sumat: l’educació de les nenes i la formació de les dones.

Com en els darrers anys, la subvenció màxima per projecte segueix sent de 40.000 euros. Així i tot, els projectes de les entitats cíviques andorranes que estiguin clarament vinculats a aquest nou eix prioritari, podran sol·licitar una subvenció de fins a 45.000 euros. Les bases queden definides per edicte publicat al BOPA. Aquest any, les diferents entitats podran presentar els seus projectes fins al 28 de maig del 2021.

El Pla té per objectiu impulsar la cooperació entre les entitats cíviques d’Andorra i l’Administració Pública per contribuir a generar una ciutadania activa, solidària i compromesa des de la participació i l’acció.