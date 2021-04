L’Alt Pirineu i l’Aran reclama el desplegament urgent de la Llei de Muntanya

Els consells comarcals de l’Alt Pirineu i el Conselh Generau d’Aran han reclamat en una reunió a Tremp el desplegament efectiu i urgent de la Llei de Muntanya. La petició s’emmarca en un conjunt d’accions que volen dur a terme com a lobby per defensar les comarques pirinenques.

El president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Josep Maria Mullol, destaca que “aquests dies de Setmana Santa s’ha pogut comprovar que en determinades èpoques de l’any la població s’arriba a quadruplicar“. En aquest sentit, Mullol remarca que “turistes que transiten per carreteres i camins contribueixen de manera especial al deteriorament de les vies de comunicació del territori”. Tenint en compte aquest fet, els consells comarcals pirinencs volen que el finançament per aquestes qüestions no es planifiqui en funció dels habitants “sinó calculant els visitants que es reben al cap de l’any”.

En la trobada hi ha participat la síndica d’Aran i les presidències dels consells comarcals de l’Alt Pirineu, excepte la de la Cerdanya, que ha excusat la seva presència. Els càrrecs presents a la reunió, entre els quals hi havia Josefina Lladós, presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, han insistit en el fet que el desplegament de la Llei de Muntanya s’ha de fer tan aviat com sigui possible, “per dotar les zones de muntanya d’un marc normatiu específic que tingui en compte les seves evidents singularitats i n’afavoreixi el desenvolupament”.

Reunions periòdiques

El lobby, batejat amb el nom de ‘Presidències de l’Alt Pirineu i sindicatura d’Aran, es reunirà periòdicament per abordar qüestions relacionades amb les comarques de muntanya. Els membres del grup insten a fer un desplegament efectiu de la vegueria de l’Alt Pirineu i puntualitzen que “no es vol que la distribució territorial es limiti només a la figura de la delegada”.

Els responsables polítics del Pirineu han tornat a lamentar el poc desplegament territorial que el Govern ha fet aquests darrers anys a la zona del Pirineu i consideren “fonamental que es potenciï el paper dels consells comarcals com a representants del Govern al territori“, per la qual cosa creuen que s’han d’enfortir, tant en l’àmbit polític com de recursos.

Les reunions se seguiran fent per “fer sentir la veu del Pirineu i de l’Aran des del diàleg, el debat, el consens i la unitat que ens ha de guiar com a representants d’un territori complex i divers amb encara moltes mancances que cal afrontar i resoldre”, han assegurat.