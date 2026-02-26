S’adjudica la segona fase de les obres de conservació i il·luminació de l’església de Sant Martí de la Cortinada

El Govern ha adjudicat la segona fase de les obres de conservació i il·luminació arquitectònica de l’església de Sant Martí de la Cortinada. L’empresa adjudicatària ha estat Construccions Purroy, segons el projecte efectuat per l’arquitecte, Enric Dilmé, per un pressupost de 126.395,89 euros i el termini d’execució és de 16 setmanes.
Aquesta segona fase dona continuïtat als treballs de la primera fase, però també es renovarà la coberta mitjançant el desmuntatge del llosat existent, la col·locació d’una doble capa impermeable-transpirable i la instal·lació de plafons encadellats hidròfugs.
La primera fase, que actualment s’està executant, consisteix en la intervenció de l’exterior de l’església i la millora del sistema de drenatge perimetral per a reduir les humitats a la base dels murs. A més, a l’interior, s’estan repintant les parets amb pintura a la calç i reparant l’esquerda de la volta d’una de les capelles laterals. Finalment, s’està renovant completament la instal·lació elèctrica i actualitzant el sistema de calefacció per radiadors.
Pel que fa als béns mobles de l’església, com el retaule major, els retaules o els altars de les capelles, l’equip de conservació i restauració del Departament de Patrimoni Cultural els està restaurant al taller situat al Ministeri de Cultura i està previst que retornin al seu emplaçament original un cop finalitzin les obres a l’església.
Aquesta actuació s’emmarca dins del programa de revisió i millora del romànic, recollit en el Pla Estratègic de la Cultura 2030, i respon a la voluntat del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports de valorar i conservar els elements que formen part del patrimoni cultural nacional, especialment aquells inclosos en la candidatura transnacional a patrimoni mundial de la UNESCO Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra.