El copríncep episcopal rep les Cartes Credencials del nunci apostòlic Mons. Pioppo

Mons Piero Pioppo i Mons. Josep-Lluís Serrano (Bisbat d'Urgell)
El nunci apostòlic nomenat per la Santa Seu a Espanya i al Principat d’Andorra, Mons. Piero Pioppo, ha presentat les Cartes Credencials que l’acrediten com ambaixador al bisbe d’Urgell i copríncep episcopal d’Andorra, Mons. Josep-Lluís Serrano, en un acte que s’ha celebrat al Palau Episcopal, a la Seu d’Urgell.

L’acte diplomàtic, que s’ha dut a terme aquest dilluns en un clima cordial, s’ha desenvolupat durant una mitja hora, en presència de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor i del representant personal del copríncep, Eduard Ibáñez. De la seva banda, Mons. Pioppo anava acompanyat del conseller i encarregat de negocis de la nunciatura a Espanya, Mons. Roman Walczak.

Aquesta ha estat la primera visita que ha fet Mons. Pioppo al Principat, després del nomenament fet públic per la Santa Seu, el 15 de setembre passat.

