Què és la pol·linització?

Una papallona en les seves funcions de pol·linització (Ecoticias)

Els pol·linitzadors tenen un paper fonamental en el funcionament dels ecosistemes terrestres. A nivell global, s’estima que més d’un 80% de les plantes que produeixen flors són pol·linitzades per animals. A més, diversos centenars de cultius com les pomeres, ametllers, maduixes o melons, entre d’altres, també depenen que algun agent pol·linitzador com les abelles o altres insectes facin la seva tasca. La dieta humana no només seria avorrida sense ells, sinó que resultaria perillosament pobra en nutrients.

Què és un pol·linitzador?

S’anomena pol·linitzador a l’agent que participa activament o passivament en la pol·linització de les flors. Un acte imprescindible per a la reproducció de les plantes angiospermes (amb flors). És agent biòtic, en aquest cas un animal (insecte, au, etc.) que transporta el pol·len d’una flor a una altra. La biofília o pol·linització per vectors biòtics té una enorme importància tant per a l’agricultura com per a la preservació de la biodiversitat.

El recull a l’òrgan masculí de la flor, que s’anomena antera i ho diposita a l’òrgan femení o estigma. D’aquesta manera, els gàmetes masculins continguts als grans de pol·len s’uneixen amb els òvuls. Aquest procés de fertilització en plantes s’anomena singamia i té com a objectiu produir llavors que siguin fèrtils.





Un descens alarmant

Un escenari en què no hi hagi pol·linitzadors no és probable a curt termini, però si continuem amb el nostre ritme de vida a costa de tot, sens dubte podria acabar amb els principals. De fet, a l’últim segle s’han produït pèrdues importants quant a la quantitat i biodiversitat de pol·linitzadors.

D’aquestes baixades el més conegut és el de l’apis melifera o abella de la mel. Però no és l’única espècie afectada. Molts borinots i abelles solitàries, de les quals només Espanya compta amb més de 1000 espècies, també estan pagant les conseqüències de la nostra negligència i egoisme.

Les causes més comunes d’aquesta baixa són variades. Les principals són l’ocupació indiscriminada i excessiva de pesticides i agroquímics i la reducció dels seus hàbitats naturals. Però també són atacats freqüentment per paràsits i altres malalties. A això se li han de sumar els efectes perniciosos del canvi climàtic i l’escalfament global, que n’altera els cicles reproductius i d’alimentació.

Un canvi en el tipus d’agricultura, passant de la intensiva a l’agricultura ecològica, seria de gran ajuda per a la supervivència dels pol·linitzadors. I amb això no només guanyarien els insectes i els altres agents biofils, sinó que això redundaria en benefici de totes les espècies que depenen dels vegetals per a sobreviure. Fins i tot la nostra.





Per Ecoticias