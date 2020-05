Prova pilot per peatonalitzar dissabtes a la tarda i diumenges una part de Sant Ot i de Regència d’Urgell

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell engegarà aquest pròxim cap de setmana una prova pilot per transformar en zona de vianants un tram del carrer Regència d’Urgell i el carrer St. Ot. Aquesta peatonalització s’iniciarà els dissabtes a partir de les quatre de la tarda fins diumenge a mitja nit, tots els caps de setmana durant la desescalada.

L’objectiu d’aquesta mesures és poder mantenir el distanciament social tal i com estableix l’actual normativa de l’estat d’alarma i al mateix temps poder doblar l’espai disponible per a les terrasses de bars i restaurants d’aquesta part de la trama urbana de la capital alturgellenca i així mantenir l’aforament amb les mesures permeses. “És una prova pilot per facilitar mantenir el distanciament social durant els passejos i al mateix temps permetre no perdre taules a les terrasses durant les primeres fases de la desescalada”, explica l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega.

Zona de vianants

La zona peatonalitzada de Sant Ot no afectarà la plaça de les Monges ni la sortida de vehicles del Passeig cap al carrer Sant Ermengol. El tram del carrer Regència d’Urgell sense trànsit serà el comprès entre Sant Ot i Llorenç Tomàs i Costa atès que els vehicles no tindrien sortida. Es permetrà l’accés als aparcaments particulars però no l’aparcament en via pública, a excepció de la càrrega i descàrrega dels vehicles comercials.

Aquesta mesura, que ara facilita l’imprescindible distanciament social per evitar la transmissió del virus, permetrà fer una prova pilot del què suposa el tancament parcial a la circulació de vehicles d’aquest espai cèntric de la Seu, guanyant espai per als vianants i fomentant la seva potenciació comercial.