L’IDAPA i l’associació Llibre del Pirineu distribueixen expositors per a llibres de temàtica pirinenca

L’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), dependent del Departament de Territori i Sostenibilitat, i l’Associació Llibre del Pirineu han iniciat aquesta setmana la distribució d’expositors per a llibres de temàtica pirinenca a les llibreries i altres punts de venda del territori. Aquesta iniciativa respon a la voluntat d’ambdues entitats de sumar esforços per donar visibilitat a la creació literària i a la producció editorial al conjunt de l’Alt Pirineu i Aran.

Inicialment s’estan distribuint 25 expositors, fabricats en cartró, un material reciclable, lleuger i alhora resistent, amb unes mesures de 71x53x35 centímetres i una capacitat d’entre 8 i 10 títols, segons els formats. A la part superior hi apareix el text Llibre del Pirineu. Lectures de proximitat. Està indicat per posar-lo damunt de la taula o taulell i a l’aparador. S’ha optar per un expositor de petit format per tal que no afecti el normal funcionament de les llibreries pirinenques, ja que la majoria són de dimensions reduïdes. Els expositors, fabricats per l’empresa DEC Dissenys en Cartró, no tenen cap cos per als llibreters.

La distribució dels expositors coincideix amb la reobertura de llibreries, atès que l’Alt Pirineu i Aran es troba a la fase 1 de la desescalada del confinament per la COVID-19. Inicialment, la previsió era posar en marxa la campanya per Sant Jordi, però l’excepcionalitat del moment ha obligat a endarrerir-la. S’ha volgut reprendre-la el més aviat possible per ajudar a la revitalització del món del llibre just des de l’inici de la represa de l’activitat en aquest sector.

Segons ha explicat el director de l’IDAPA, Pere Porta, “cal sumar esforços de cara a enfortir la creació i l’edició literària del territori, en tant que representa un actiu de dinamització cultural i econòmica de la societat de muntanya”. De la seva banda, el president de l’Associació Llibre del Pirineu, Isidre Domenjó, ha assegurat que “institucions, entitats, escriptors, editors i llibreters pirinencs ens hem compromès a treballar plegats pel món del llibre en uns moments en què tots ens necessitem els uns als altres”.

Aquesta iniciativa dona continuïtat a la col·laboració que l’IDAPA i Llibre del Pirineu mantenen des de fa anys i que s’ampliarà els pròxims mesos amb altres accions que se sumaran a la campanya per un llibre pirinenc cada vegada més present al territori i, per extensió, a tot el domini lingüístic del català i l’occità.