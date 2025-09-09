Protecció Civil farà dimecres, a l’Alt Pirineu i Aran, una prova del sistema d’alertes a mòbils ES-ALERT

Protecció Civil de la Generalitat ha anunciat que realitzarà proves del sistema d’alertes de telèfons mòbils ES-ALERT a tot Catalunya durant els mesos de setembre i octubre. L’enviament d’avisos es comprovarà en quatre dies diferents i en diferents zones geogràfiques agrupades per vegueries. Així, aquest mateix dimecres, 10 de setembre, es validaran les alarmes a l’Alt Pirineu i Aran i a Lleida, mentre que el 16 de setembre es provarà el sistema a Girona i la Catalunya Central. Pel que fa a Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Penedès, la data prevista és el 30 d’octubre, i a Barcelona, es farà la prova el 8 d’octubre.
Les alertes es rebran a partir de les deu del matí, en un interval de quinze minuts aproximadament. El missatge, però, s’enviarà un sol cop al mateix telèfon.
L’objectiu principal del simulacre és avaluar el funcionament del sistema i comprovar-ne la seva eficàcia, a banda de fer-ne difusió entre la població. Així, una vegada enviada l’alerta de prova, s’habilitarà una enquesta amb un qüestionari breu per a verificar la recepció de l’ES-ALERT i altres qüestions que facilitin saber el coneixement de l’eina que té la població.
Avís als mòbils
Tots els telèfons mòbils que estiguin a la zona corresponent el dia indicat rebran un avís al mòbil fort i estrident amb el següent missatge de text: “PROVA D’ALERTA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. En una emergència real rebries instruccions per a protegir-te. ÉS UNA PROVA” i un enllaç a l’enquesta de valoració. El missatge es farà arribar en català, castellà i anglès. A l’Aran, també es podrà llegir en aranès. L’alerta s’aturarà quan s’accepti el missatge. També es rebrà l’avís encara que s’estigui de pas per la zona on es farà la prova, ja sigui circulant per carretera o ferrocarril, sempre que s’hi passi en l’interval en que l’enviament estarà actiu (aproximadament un quart d’hora).
Els propers dies i setmanes Protecció Civil de la Generalitat iniciarà una campanya per a difondre pel territori la realització de les proves.
Sistema ES-ALERT
El sistema d’enviaments massius a telèfons mòbils és molt útil, ja que permet una difusió massiva en un espai molt curt de temps. L’objectiu és fer-lo servir només en els casos d’emergència greu en què l’autoritat de protecció civil hagi determinat que cal donar instruccions a la població sobre accions que ha de dur a terme, com pot ser el confinament davant d’un accident químic o unes inundacions o bé accions que ha d’evitar fer.
El missatge arriba acompanyat d’un soroll estrident diferent de la resta de sons que emet el telèfon en rebre una trucada o missatge. Les persones que el rebin no han de trucar al 112, només cal que llegeixin el missatge abans de prémer la tecla que surti en pantalla per tal que el so finalitzi. Si per raons de feina o bé per tenir una sensibilitat alta a certs sons no es vol rebre, cal posar el telèfon en mode avió o apagar-lo, tot i que hi ha alguns models de telèfon en què les alertes sonen igual. També poden abaixar el volum del so del missatge com si es tractés d’una trucada normal, prement el botó d’abaixar el so, per a així llegir el missatge.
No cal trucar al 112
Quan la ciutadania rebi el missatge, cal que el llegeixi i que tingui en compte, tal com indicarà el propi missatge, que no cal trucar al 112 ni fer cap altra acció, ja que és una prova. Com que l’eina de missatgeria desenvolupada per l’Estat és anònima i no inclou cap sistema de verificació de la recepció del missatge. La Generalitat habilitarà, com s’ha fet en les quatre proves realitzades fins ara, una enquesta perquè els ciutadans informin de si han rebut o no el missatge, en quin idioma, de quina companyia són, entre d’altres qüestions. Es tracta d’una enquesta anònima que no recull cap dada.