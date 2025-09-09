Escaldes reforça l’oferta juvenil amb tallers de teatre i robòtica, a l’Espai Jovent

El Departament de Joventut del Comú d’Escaldes-Engordany posa en marxa, aquest curs, noves activitats a l’Espai Jovent amb l’objectiu d’oferir propostes formatives i d’oci alternatiu dirigides a joves d’entre 11 i 17 anys. La voluntat és oferir una programació adaptada als seus interessos i inquietuds, que combini creativitat, aprenentatge i diversió.
La primera proposta és un taller de teatre que, davant la bona acollida del curs passat, el departament ha considerat adient tornar a programar. L’activitat es durà a terme cada dimecres, de l’1 d’octubre de 2025 a l’1 de juny de 2026, de 17.30 a 19 h. Abans de l’inici del curs, el dimecres 24 de setembre, es farà una jornada de portes obertes per a donar a conèixer la proposta als interessats i les seves famílies.
El taller, que compta amb la col·laboració de l’Animal Escola de Teatre i del Departament de Cultura, oferirà als joves participants l’oportunitat de formar part de la interpretació d’escenes musicals i, alhora, aprendre tècniques escèniques, manipulació de llums i so, així com nocions d’atrezzo i vestuari. El preu de l’activitat és de 120 € anuals.
La segona activitat programada és un curs de robòtica, que es farà cada divendres de 17.30 a 19 h, del 3 d’octubre al 19 de desembre d’enguany. L’objectiu del taller és apropar els joves al món de la tecnologia i la innovació, oferint-los experiències pràctiques on podran dissenyar i crear el seu propi robot, experimentar amb prototips i explorar diferents contextos d’oci tecnològic. El preu de l’activitat és de 45 € el trimestre.
Les inscripcions i el pagament per ambdues activitats, que disposen de 15 places cadascuna, s’han obert aquest dimarts, 9 de setembre, i s’hauran de formalitzar a través del web del Comú www.e-e.ad.
Amb aquestes propostes, el Departament de Joventut reafirma el seu compromís amb l’oferta d’activitats formatives i creatives per als joves de la parròquia, fomentant tant l’expressió artística com l’aprenentatge tecnològic.