Primera trobada interescolar entre Ordino i Canillo

La pluja va deslluir la primera jornada interescolar entre alumnes d’Ordino i Canillo (Comú d’Ordino)

Les escoles franceses d’Ordino i Canillo van celebrar aquest dimarts la primera jornada interescolar a Ordino. Un centenar d’alumnes dels dos centres de diferents cursos es van trobar a la parròquia i van compartir activitats i visites a llocs d’interès com són la Casa de la Muntanya, el centre del poble i el museu Casa d’Areny-Plandolit. El mes de juny es portarà a terme una altra trobada entre els alumnes, però aquest cop a Canillo.

Aquestes activitats serveixen per a cloure un any de correspondències entre les dues escoles, una activitat que s’ha portat terme per primera vegada amb l’objectiu de reforçar els lligams històrics entre les dues parròquies.

La consellera d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social, Mònica Armengol, acompanyada de la consellera de Comunicació, Sistemes d’Informació, Participació Ciutadana, Associacionisme i Gestió de Desenvolupament Humà, Meritxell Rabadà, van visitar els infants a l’hora de dinar i els van fer un obsequi. La pluja va aigualir la jornada i els jocs del parc i el pícnic es van traslladar a les instal·lacions de l’ACCO que el Comú va cedir per a no alterar la programació de la jornada.