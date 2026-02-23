Piragüisme: Doble podi andorrà a la primera Copa d’Espanya, a Mondariz

La participació andorrana a la primera copa d’Espanya, a Mondariz, ha començat amb una plata i un bronze per als dos piragüistes de la base de la Federació Andorrana de Canoa Caiac (FACC): Ona Perelegre i Nil Checa. En canoa júnior, Perelegre ha acabat en segona posició per darrere de Haizea Celaya amb un temps total de 118.15, a uns 7 segons de la vencedora. L’andorrana ha sobrepassat una doble penalització durant la seva baixada.
D’altra banda, l’altre representant del Principat, Nil Checa va acabar en la tercera posició en la prova de kayak júnior, tot i ser cadet. El jove palista es va quedar a poc més de 2 segons del guanyador, Mario Del Teso.
