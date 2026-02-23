La FAVB aprofita l’aturada escolar per a reforçar el treball de base amb una concentració de seleccions U17 i U19

La Federació Andorrana de Voleibol (FAVB) ha aprofitat l’aturada escolar d’aquesta setmana per a organitzar una nova concentració de treball amb les seleccions nacionals U17 i U19, tant en la modalitat de pista com de vòlei platja. L’objectiu principal ha estat donar continuïtat al procés de formació, consolidar conceptes tàctics i físics i seguir sumant hores de qualitat en un moment clau de la temporada.
Després de la concentració realitzada durant el període nadalenc, la federació ha tornat a reunir els joves esportistes per a mantenir el ritme competitiu i reforçar la cohesió de grup. Aquesta concentració s’emmarca dins d’un projecte de base que la federació va iniciar la temporada passada i que té com a objectiu reforçar la presència andorrana en competicions internacionals, especialment en l’àmbit dels Petits Estats d’Europa, amb el suport de la Confederació Europea de Voleibol.
Un dels grans objectius de 2026 serà l’organització, a Encamp, de l’Europeu sub19 de voleibol platja masculí i femení, una cita de primer nivell que servirà també per a continuar impulsant el creixement d’aquesta disciplina al país. Paral·lelament, les seleccions de pista ja treballen amb la mirada posada en les competicions sènior dels Petits Estats que en el cas del sènior femení també s’organitzarà al Principat.