Tantes hores, tants dies a casa donen per a molt… Pot ser que se t’acabi el xampú o la teva crema facial preferida. Pot ser que hagis estat passant l’estona informant-te de noves novetats cosmètiques i tinguis ganes de provar-les. O que arribi algun aniversari i t’enxampi sense regal. O que, simplement, facis cas de les nostres recomanacions i aprofitis aquest temps de confinament per a regalar-te les cures que mereixes: banys relaxants, massatges, màscares… No fa falta que renunciïs a res, gràcies a aquestes botigues de cosmètica online que et proposarem.

MUMONA

En MUMONA es defineixen com «la botiga del barri de tota la vida. La de sempre. Només que hem nascut en un poble digital». Al capdavant de l’empresa està Núria Aluart, una apassionada de la cosmètica que selecciona pròpiament els seus productes i la cura que posa en cada servei.

A MUMONA trobaràs una selecció de productes de bellesa eficaces i responsables, amb nombroses marques: algunes que segurament coneixeràs i unes altres que seran un descobriment per a tu. I és que aposten per marques que inverteixen els seus recursos en la qualitat dels seus productes abans que en grans campanyes de publicitat.

Una cosa que ens encanta és que si tens qualsevol dubte en relació als productes, pots contactar amb ells perquè t’assessorin de forma molt personalitzada. Els trobaràs en l’e-mail hola@mumona.com o en el telèfon/whatsapp (+34) 665 975 400. De la mateixa forma, si tens peticions específiques de productes també pots comentar-ho amb ells, ja que tenen línia directa amb les marques amb les quals treballen.

https://www.mumona.com/

Instagram @mumona_cosmetics



PRIMOR

A més de les 90 perfumeries que té repartides pel país, Primor compta amb una potent plataforma de venda online en la qual trobaràs una llarguíssima selecció de marques de perfums, maquillatge, cosmètica capil·lar i corporal, higiene, parafarmàcia, etc.

En Primor estan Lancôme, Maybelline, Biotherm, Oral-B, Clarins, Elvive… i un munt de marques més que solem recomanar-te. Per això, si tens clar quins són els productes que cerques i les marques que t’agraden, és més que probable que les trobis aquí. També compta amb productes propis i col·laboracions especials, així com amb una secció dedicada específicament a la cosmètica natural.

Una altra cosa que ens agrada és que ofereixen nombrosos descomptes i ofertes especials, per la qual cosa a més de trobar el que necessites, estalviaràs! Així mateix, a causa de la situació actual, està oferint enviaments gratuïts a tota Espanya.

https://www.primor.eu/

Instagram @pprimor



LACONICUM

Amb més de 40k seguidors en Instagram, la definició formal de Laconicum també és d’allò més suggeridora: «Una botiga online de cosmètica extra-ordinària i independent per a pioners, beauty freaks i curiosos».

Anabel Vázquez i María Martínez estan darrere de Laconicum. Es qualifiquen com a «detectius cosmètiques» perquè les seves marques «són difícils de trobar a Espanya; fins i tot impossible. (…) Seleccionem cosmètica inspiradora, honesta i amb punt de bogeria, com les nostres persones favorites.»

Argentum Apothecary, Fisix, Glov, Human&Kind, Kazumi, Le Baigneur, Les Anges ont la peau douce, Naïf… són només alguns dels seus descobriments. Laconicum també destaca pels esdeveniments beauty que organitza periòdicament. I encara que ara mateix no puguis assistir a cap, aviat passarà tot, així que no està de més que prenguis nota 🙂

Algunes de les coses que més ens agraden és que la informació de cada producte està súper ben explicada, que les despeses d’enviament són sempre gratuïtes per a la península i que compta amb una secció de comentaris que ens permet conèixer l’opinió sobre els productes d’altres compradores.

https://laconicum.com/

IG @laconicum



BIRCHBOX

La nostra quarta recomanació és més que una botiga online… és una experiència súper divertida! Birchbox funciona, principalment, a través d’una subscripció mensual de 10,95€, renovable i sense permanència, amb la qual cada mes reps una capseta amb cinc productes de cosmètica, personalitzats segons el teu perfil de bellesa.

Cadascun dels productes es correspon amb una categoria de bellesa: maquillatge, cura facial, cura corporal i capil·lar. Arriben en mida mini i, en alguns casos, en mida de venda, i les marques amb les quals treballen són internacionals i de prestigi. Es tracta, doncs, d’una fabulosa manera de conèixer nous productes i noves marques.

Birchbox també compta amb una botiga online a la qual pots accedir encara que no siguis subscriptora, simplement registrant-te en la seva pàgina. A més d’adquirir productes d’entre una àmplia selecció, gaudiràs d’un programa de punts que et proporcionarà descomptes. Les subscriptores, a més, tenen un descompte automàtic de fins al 20%. També ens agrada molt l’opció de la Targeta de regal, que et permet regalar una subscripció de 3, 6 o 12 mesos a qui vulguis.

https://www.birchbox.es/

IG @birchboxes

