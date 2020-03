El ministre Portaveu, Eric Jover, ha explicat en la roda de premsa d’actualització d’aquest diumenge al vespre que el Col·legi de Psicòlegs ha atès, des que dura el període de confinament, una setantena de persones. Així, els professionals de la Salut apunten que la situació generada per la COVID-19 pot provocar episodis puntuals d’estrès o angoixa, que poden generar la necessitat d’assistència psicològica.

Per això, des que es va iniciar la crisi, el Col·legi de Psicòlegs va posar en marxa el telèfon 809031 i el correu electrònic copsia@copsia.ad per atendre tots aquells que ho necessitin i mentre durin les mesures excepcionals establertes pel Govern.

Segons han informat el mateix Col·legi, Jover ha apuntat que “les demandes estan vinculades a tipologies molt diverses, com ara l’angoixa o estrès, la dificultat de no saber com gestionar el confinament amb els nens o la gestió emocional que pot generar la pèrdua o malaltia d’un familiar o amic que està confinat o en un altre país”.