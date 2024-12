Segon bloc d’entrenament i competició per a l’equip nacional femení de tècnica

L’esquiadora andorrana, Íria Medina (FAE)

L’equip nacional femení de tècnica viatja avui dimecres per a fer un nou bloc de competició. La primera parada serà la Copa d’Europa de Mayrhofen (Àustria), el 7 i 8 de desembre. Clàudia Garcia, Íria Medina i Carla Mijares inicien un nou bloc de curses que els portarà a Mayrhofen, Val Senales, Pampeago i Alleghe, aquests tres últimes estacions totes a Itàlia. Les primeres competicions seran de la Copa d’Europa, amb gegant el pròxim dissabte i eslàlom el diumenge.

D’allà l’equip viatjarà per a competir en curses FIS a Val Senales, dos gegants els dies 10 i 11 de desembre, i Pampeago, dos eslàloms els dies 12 i 13 de desembre. Tancaran aquest bloc de competicions els dies 19 i 20 de desembre, amb els gegants FIS d’Alleghe on hi seran Clàudia Garcia i Íria Medina, mentre que Carla Mijares serà a Ahrntal, també a Itàlia, on competirà als dos eslàloms de la Copa d’Europa previstos per als dies 19 i 20.