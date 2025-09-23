El mal temps no impedeix la celebració del 18è Triatló Popular dels Serradells i el 2n Campionat d’Andorra d’Aquatló

Un dels podis que va donar la jornada (Federació Andorrana de Triatló)
Malgrat les adverses condicions meteorològiques, aquest passat diumenge, es va celebrar la 18a edició del Triatló Popular dels Serradells i el 2n Campionat d’Andorra d’Aquatló. El que prometia ser un triatló complet, es va haver d’adaptar, amb èxit, a un format d’aquatló a causa de les fortes pluges. Tot i els condicionants, la jornada va ser un èxit, destacant la nombrosa participació i el gran nivell dels competidors.

Els resultats:

  • Triatló Popular dels Serradells (format aquatló): Victòria per a Aran Jorge en categoria masculina i Lydia Cachafeiro en femenina.

  • 2n Campionat d’Andorra d’Aquatló: Máximo Sánchez i Mar Ponsa es van coronar campions d’Andorra en aquesta especialitat.

A més, val a destacar l’aquatló infantil, una prova no competitiva que va veure nens de 5 a 13 anys gaudir i mostrar el seu potencial, assegurant el relleu generacional en aquestes disciplines.

La presidenta de la Federació Andorrana de Triatló, Edurne López, va expressar la seva satisfacció: “En una setmana hem realitzat els campionats d’Andorra de triatló a la Seu d’Urgell, i el d’aquatló al Serradells, on l’alta participació i nivell dels triatletes ens demostra el bon estat d’aquest esport al país i ens anima a seguir apostant per esdeveniments que facin créixer el triatló andorrà.”

“Aquest esdeveniment no hauria estat possible sense l’inestimable suport del Comú d’Andorra la Vella i la dedicació dels nostres voluntaris, als quals estenem el nostre més sincer agraïment”, han manifestat des de l’ens federatiu.

