El mal temps no impedeix la celebració del 18è Triatló Popular dels Serradells i el 2n Campionat d’Andorra d’Aquatló

Malgrat les adverses condicions meteorològiques, aquest passat diumenge, es va celebrar la 18a edició del Triatló Popular dels Serradells i el 2n Campionat d’Andorra d’Aquatló. El que prometia ser un triatló complet, es va haver d’adaptar, amb èxit, a un format d’aquatló a causa de les fortes pluges. Tot i els condicionants, la jornada va ser un èxit, destacant la nombrosa participació i el gran nivell dels competidors.
Els resultats:
- Triatló Popular dels Serradells (format aquatló): Victòria per a Aran Jorge en categoria masculina i Lydia Cachafeiro en femenina.
- 2n Campionat d’Andorra d’Aquatló: Máximo Sánchez i Mar Ponsa es van coronar campions d’Andorra en aquesta especialitat.
A més, val a destacar l’aquatló infantil, una prova no competitiva que va veure nens de 5 a 13 anys gaudir i mostrar el seu potencial, assegurant el relleu generacional en aquestes disciplines.
La presidenta de la Federació Andorrana de Triatló, Edurne López, va expressar la seva satisfacció: “En una setmana hem realitzat els campionats d’Andorra de triatló a la Seu d’Urgell, i el d’aquatló al Serradells, on l’alta participació i nivell dels triatletes ens demostra el bon estat d’aquest esport al país i ens anima a seguir apostant per esdeveniments que facin créixer el triatló andorrà.”
“Aquest esdeveniment no hauria estat possible sense l’inestimable suport del Comú d’Andorra la Vella i la dedicació dels nostres voluntaris, als quals estenem el nostre més sincer agraïment”, han manifestat des de l’ens federatiu.