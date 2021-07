Padreny i Sánchez exposen internacionalment el treball de la Proposta d’Acord de Joventut com a exemple

La Proposta d’Acord de Joventut recentment tramitada al Consell General i que serà sotmesa a aprovació aquest juliol ha estat el fil conductor de les dues ponències que han realitzat els consellers generals Roger Padreny i Carles Sánchez.

Roger Padreny ha estat convidat a realitzar una ponència sobre el paper de la joventut en política al Community of Democracies, una organització intergovernamental establerta l’any 2000 per reunir els governs, la societat civil i el sector privat en la recerca de metes comunes de donar suport i enfortir les normes democràtiques i les institucions de tot el món.

El conseller socialdemòcrata ha recordat la celebració del Dia Internacional del Parlamentarisme i el lema d’enguany “Sí a la joventut al Parlament”. En aquest sentit, Padreny ha establert que la Proposta d’Acord de Joventut és una demostració de com s’ha obert el Consell General a la participació de la joventut i del canvi de polítiques amb perspectiva de joventut.

Per últim, el conseller general ha remarcat la importància del multilateralisme i la cooperació estatal per resoldre problemes col·lectius que afecten els joves d’arreu i l’establiment de mecanismes que facilitin la participació dels joves en espais de debat en l’esfera nacional i internacional.

El conseller general Carles Sánchez, recentment nomenat cap de la delegació del Consell General a l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia, ha exposat la importància d’un acord històric com són les 72 mesures que inclou la Proposta d’Acord de Joventut. El parlamentari socialdemòcrata també ha reivindicat el model en com s’ha fet, establint que es tracta d’un acord treballat des de la joventut i per a la joventut. També, ha exposat que es tracta d’una proposta consensuada per totes les forces parlamentàries.