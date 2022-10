Torna el cicle ‘Desenterrant el passat’, amb sis activitats repartides per l’Alt Urgell

El proper divendres dia 7 d’octubre s’inicia un nou cicle de Desenterrant el passat que, com cada mes d’octubre des de l’any 2012, proposa una sèrie de conferències i activitats relacionades amb la història i el patrimoni cultural a la comarca de l’Alt Urgell.

En l’edició d’enguany, el cicle comptarà amb quatre conferències i dues visites guiades, que tindran lloc a la Seu d’Urgell, Coll de Nargó, Arcavell, Organyà i Tuixent durant els caps de setmana del mes d’octubre, com s’anunciarà puntualment en cada cas.

La proposta està organitzada pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell i l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, de la Seu d’Urgell, i compta amb la col·laboració dels ajuntaments de Coll de Nargó, Josa i Tuixent i Organyà, i l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Arcavell i la Farga de Moles.

Les activitats són obertes a tothom i gratuïtes totes elles, amb l’excepció de la visita guiada a les muralles de la Seu d’Urgell, que tindran un preu simbòlic de 2 euros. Així mateix, les conferències podran ser seguides en streaming.

L’activitat que donarà el tret de sortida del cicle serà una conferència pronunciada per la historiadora Mònica Santín Ramos, al voltant de la figura de l’arquitecte modernista Joan Bergós i una de les seves realitzacions més personals, l’ermita de Sant Antoni del Tossal, un veritable referent paisatgístic de la plana de la Seu d’Urgell.

L’activitat tindrà lloc a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, divendres dia 7 d’octubre a les 20.00 h, i es podrà seguir en directe per streaming a través de l’enllaç https://youtu.be/QHdojSKVjHo. L’endemà, dia 8 d’octubre, el cicle proposa una visita guiada per les muralles de la Seu d’Urgell a càrrec de Pilar Alaez, que tindrà com a punt de sortida l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat i que comptarà amb un acompanyament d’intèrpret amb llengua de signes catalana. Aquesta serà l’única activitat del cicle que requereix inscripció prèvia a l’enllaç turismeseu.com/reserves.

La proposta d’activitats per al cicle Desenterrant el passat 2022 és la següent:

Divendres 7 d’octubre a les 20 h, a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell:

Conferència “Sant Antoni del Tossal, l’estela de Gaudí al Pirineu. L’empremta de Joan Bergós a l’Alt Urgell”, a càrrec de Mònica Santín Ramos.

Dissabte 8 d’octubre de 2022 a les 18 h, a la Seu d’Urgell:

Visita guiada a les muralles de la Seu medieval, a càrrec de Pilar Alaez Gil.

Activitat de pagament (2 €) i sota inscripció prèvia a l’enllaç turismeseu.com/reserves

Punt de sortida: Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell.

Hi haurà acompanyament d’intèrpret amb llengua de signes catalana.

Dissabte 15 d’octubre de 2022 a les 17 h, a Coll de Nargó:

Visita guiada “Del preromànic al barroc: una història de Coll de Nargó contada a través de les seves esglésies”, a càrrec de Pilar Alaez Gil.

Punt de sortida: església romànica de Sant Climent de Coll de Nargó.

Dissabte 22 d’octubre de 2022 a les 18 h, al Local Social d’Arcavell:

Conferència “Els camins vells d’Andorra. Geografia i patrimoni del viari tradicional a Valls de Valira”, a càrrec de Carlos Guàrdia Carbonell i Carles Gascón Chopo.

Dissabte 29 d’octubre de 2022 a les 19.30 h, a la sala Xart de l’Ajuntament d’Organyà

Conferència “Els elefants d’Anníbal i el pas dels Pirineus durant la Segona Guerra Púnica”, a càrrec d’Oriol Olesti Vila.

Diumenge 30 d’octubre de 2022 a les 11 h, a la Sala Cadí de Tuixent:

Conferència “El Mestre de Tuixent, fabricant de retaules per a parròquies humils al segle XVI”, a càrrec de Carles Gascón Chopo.