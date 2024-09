El síndic general participa en la 17a Conferència de presidents de parlament de petits estats

Carles Ensenyat participant a la 17a Conferència de presidents de parlament de petits estats, a Malta (Consell General)

El síndic general, Carles Ensenyat, ha pres part de la 17a Conferència de presidents de parlament de petits estats que s’ha celebrat aquest dijous i divendres a La Valletta, Malta. Al llarg de les dues jornades els presidents de parlaments de nou països (Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Mònaco, Montenegro, San Marino, Xipre i Andorra) han debatut entorn el canvi climàtic, el multilateralisme i la immigració i el repte que suposen per als petits estats.

En les seves intervencions, Carles Ensenyat ha refermat el compromís d’Andorra en la lluita contra el canvi climàtic, tot subratllant la importància de l’aprovació l’any 2018 de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (LITECC) que ha assentat “les bases perquè Andorra s’encamini cap a un nou model energètic sostenible, potenciant la sobirania energètica nacional, la sostenibilitat i el creixement econòmic”. Pel que fa al paper dels petits estats davant l’escalfament global ha ressaltat que “que podem ser referents en com afrontar la lluita contra el canvi climàtic, ja que la nostra dimensió és en aquest cas un punt a favor per a aplicar mesures ambientals de forma més àgil”.

Pel que fa al multilateralisme, el síndic general ha defensat “la importància que tenen les relacions internacionals” per als petits estats, ”ja que refermen la nostra sobirania nacional a la vegada que permeten ser partícips en l’elaboració del dret internacional”. A més, ha posat en relleu l’esforç dels parlaments de petits estats per a ser presents en organismes internacionals. En el cas del Consell General, ha detallat que són sis delegacions internacionals que “suposen un gran esforç econòmic i de recursos de personal per al nostre parlament, però que són necessàries per a remarcar el nostre punt de vista internacional, ja que en alguns d’aquests organismes, els vots dels petits estats tenen el mateix valor que les grans potències mundials”.

El darrer debat de la conferència de presidents, que s’ha celebrat aquest matí de divendres, s’ha centrat en els moviments migratoris. Els petits estats europeus han estat al llarg del temps receptors d’immigració. Ensenyat ha explicat que en el cas d’Andorra “la immigració ha estat sempre controlada, ha propiciat un creixement econòmic impensable sense els nouvinguts, i un enriquiment cultural que considerem ha reforçat la societat andorrana, fent-la més diversa i cosmopolita”. A més, ha subratllat que “s’han impulsat polítiques i accions destinades a la integració de la població immigrant fomentant l’aprenentatge de la llengua i el coneixement del país”.

La Conferència de presidents de parlament de petits estats també ha servit per a intercanviar opinions sobre la situació dels respectius països entre els presidents de parlament i posar de manifest la importància dels petits estats en la política internacional. La pròxima edició tindrà lloc l’any vinent a Xipre.