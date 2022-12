OK al decret d’estructuració interna del Ministeri d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana

El Govern ha aprovat el Decret de modificació d’estructuració intern del Ministeri. El canvi s’ha impulsat amb l’objectiu d’unificar sota un mateix departament totes aquelles àrees que han de treballar de forma conjunta i coordinada per a continuar impulsant els projectes informàtics que han de facilitar la transformació digital de l’Administració general.

D’aquesta manera, l’Oficina de processos passa a formar part de l’organigrama del Departament de Sistemes d’Informació (DSI). El canvi permet unificar aquestes dues àrees per a facilitar tots els projectes que s’han d’encetar a partir d’ara per a ajudar a la transformació digital. La modificació s’impulsa després que l’Oficina de processos ja hagi dut a terme, en primera instància, l’estudi d’estructuració i l’anàlisi intern de com funcionen actualment els processos i tràmits a l’Administració general.