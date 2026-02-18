Mor un excursionista en precipitar-se al Pedraforca

Un excursionista, que feia una ruta d’escalada pel Pedraforca, ha estat localitzat mort aquesta matinada a la zona de la Canal Roja. A les 21.34 hores d’ahir dimarts, alertaven als Bombers de la Generalitat que no podien contactar amb un excursionista, que havia marxat a la tarda, a fer escalada al vessant nord del Pedraforca.
Es va activar un dispositiu de recerca amb una vintena d’efectius i deu dotacions entre les quals efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) de la Seu d’Urgell i de Cerdanyola del Vallès, el Grup Caní de Recerca (GRCR) amb dos guies i gossos de venteig i de rastreig, l’equip de drons de la unitat de Mitjans Aeris, i la Unitat de Comandament Mitjana (UCM) que ha desplegat un centre de comandament des d’on els Bombers han coordinat la recerca.
Des del refugi Lluís Estasen, el guarda va confirmar que el vehicle de l’excursionista estava estacionat al pàrquing del Mirador de Gresolet sense ningú a l’interior i, d’acord amb les informacions que havien fet arribar els alertants, es va iniciar la recerca cap a la base de la Canal Roja.
Durant la pujada, i passades la una de la matinada, un equip dels GRAE ha intuït una traça a la neu que han pres com a referència com a possible itinerari. Ràpidament, es va localitzar i es va seguir una traça que s’enfilava per una canal directa al vessant nord del Pedraforca i, poc després, s’han trobat diferents accessoris de muntanya. Finalment, es va localitzar el cos de l’excursionista, precipitat, amb signes incompatibles amb la vida.
Els efectius dels Bombers han senyalitzat la zona que ha quedat custodiada, durant tota la nit, per agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana dels Mossos d’Esquadra. Aquest matí de dimecres, s’hi havia de desplaçar l’helicòpter amb efectius de la Unitat d’Intervenció de Muntanya (UIM), per a dur a terme l’aixecament del cos del finat. La Unitat d’Investigació de Berga s’ha fet càrrec del cas. En l’operatiu de recerca hi van participar cinc dotacions dels Mossos d’Esquadra.
Per part del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) s’hi han desplaçat una unitat i s’ha activat l’equip de psicòlegs.
1 comentari
