Oberta a la Seu d’Urgell la preinscripció del PTT d’auxiliar en activitats forestals per al pròxim curs

Fins el 13 de maig està obert el termini de preinscripció per al Pla de Transició al Treball (PTT) de la Seu d’Urgell per al pròxim curs acadèmic 2022-2023 que, per segon any consecutiu, ofereix el perfil d’auxiliar en activitats forestals.

Les sol·licituds de preinscripció al PTT de la Seu d’Urgell s’han de presentar, de manera presencial, al Servei Municipal d’Educació o a secretaria de l’Institut Joan Brudieu. El període de matrícula serà del 4 al 15 de juliol.

El PTT s’adreça a joves, entre 16 i 21 anys, que no hagin aprovat l’ESO.

Auxiliar en activitats forestals

A la capital de l’Alt Urgell d’Urgell s’ofereix un Programa de Formació i Inserció (PFI) en la modalitat Pla de Transició al Treball que forma part de l’oferta pública del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i de l’Institut pel Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), i té com a centre de referència l’Institut Joan Brudieu del qual en formen part tant l’alumnat com el professorat. Les classes s’imparteixen a les instal·lacions del Parc del Segre.

Respecte a la competència general del perfil d’auxiliar en activitats forestals consisteix a realitzar operacions auxiliars necessàries per a la conservació, millora i aprofitament de la muntanya, operant amb la qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents.

Aquest curs té una durada d’un curs acadèmic sencer, és a dir, 1.000 hores en total.

Entorn professional

Aquest professional desenvolupa principalment la seva activitat a l’àrea de producció i de medi ambient en grans, mitjanes i petites empreses, tant públiques com privades, dedicades a feines de repoblació forestal, a tractaments silvícoles i a treballs de millora, manteniment de la infraestructura forestal i aprofitaments forestals.

Així mateix, aquest professional està capacitat per realitzar tractaments plaguicides de nivell bàsic, segons l’activitat regulada per la normativa corresponent.

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són: peó forestal, peó en cultius herbacis, peó en explotacions forestals, peó en empreses d’implantacions forestals, peó en empreses de tractaments silvícoles, peó en empreses d’aprofitaments forestals, i aplicador de nivell bàsic de plaguicides d’ús fitosanitari.

Què comporta superar un PTT?