Més de 220 places per a les activitats esportives de les Setmanes Joves 2022 organitzades pels comuns

Més de 220 places per les set activitats esportives incloses en les Setmanes Joves 2022, una alternativa esportiva i lúdica per al període de vacances escolars adreçada a joves de 12 als 17 anys que s’organitzen des de fa més de vint anys.

El conseller d’Esports, Infància i Joventut del Comú d’Encamp, Xavier Fernàndez, ha estat l’encarregat de presentar la programació 2022 com a parròquia amfitriona tot destacant que “aquest projecte conjunt de les set parròquies permet ampliar moltíssim l’oferta lúdica i esportiva de cara a l’estiu per als nostres joves” i ha remarcat que “amb la col·laboració entre els comuns aconseguim que l’oferta passi d’1 a 7 activitats i a més de 220 places”.

Durant la presentació, que ha comptat amb la presència dels tècnics d’Esports dels comuns, Josep Tudó, cap d’àrea d’activitats esportives del Comú d’Andorra la Vella, ha explicat que les setmanes joves comencen el 4 de juliol i s’allarguen fins al 2 de setembre, que les activitats es desenvolupen de dilluns a divendres majoritàriament i que dues d’elles inclouen també la pernoctació.

Les set propostes presentades enguany són el Campus de Vela, que es desenvoluparà a Cambrils i al Port de la Selva. Hi haurà 6 torns des del 4 de juliol fins al 2 de setembre i el preu amb l’allotjament inclòs és de 320 euros pels torns que tindran lloc a Cambrils i de 220 € pel torn del Port de la Selva per als residents, i de 300 € per als no residents. Aquesta activitat es desenvolupa en col·laboració amb la Federació Andorrana de Vela.

La programació del 2022 inclou també, en col·laboració amb la Federació Andorrana de Voleibol el Campus de vòlei platja que tindrà lloc del 4 de juliol al 19 d’agost. Es preveu la celebració de set torns que tindran lloc a les pistes de vòlei platja del Parc Central d’Andorra la Vella. El preu per torn és de 25 euros per als residents i de 30 per als no residents. Els dos darrers torns tenen un descompte de 5 euros.

Del 4 al 8 de juliol i de l’11 al 15 de juliol es preveuen dos torns del Campus d’Esports d’Aventura que inclou diverses activitats (dues vies ferrades, Prat de l’Aspra i Roc d’Esquers, rocòdrom dels Cortals, un circuit BTT per Engolasters, una sortida de trekking d’Ensagents a l’Alt del Griu, rafting en aigües braves i piragüisme al Parc del Segre). L’activitat té un preu de 130 € per als residents i de 245 € per als no residents.

Un dels clàssics de les Setmanes Joves que no faltarà a la programació d’enguany serà la Volta a Andorra a peu que enguany tindrà lloc, el primer torn del 25 al 29 de juliol, i el segon torn del 29 d’agost al 2 de setembre. L’activitat d’enguany preveu descobrir els entorns naturals del nord del país, des d’Arcalís, passant per Rialb, Sorteny, Ransol, Cabana Sorda, Jucla, Siscaró, i fins a Soldeu. Una ruta de cinc dies a peu on els joves aniran acompanyats d’un guia de muntanya. Aquesta activitat també inclou la pernoctació en els refugis de muntanya situats en la proximitat de la ruta marcada. Aquesta activitat s’organitza en col·laboració amb el Club Zenit Andorra.

Els amants de la bicicleta també trobaran una activitat ideal per als seus gustos, el Campus Dow Hill/Descens en BTT a l’estació de Pal amb una oferta de 10 places i un únic torn del 18 al 22 de juliol. El preu de l’activitat és de 225 € per als residents i de 375 € per a nos residents. L’activitat inclou tot el lloguer de tot el material com la bicicleta de descens, el casc o les proteccions.

Dues noves activitats que amplien l’oferta per al 2022

Al seu torn, Cyril Ferrandis, responsable d’activitats i instal·lacions del Comú d’Escaldes-Engordany, ha explicat les dues novetats de l’edició 2022 que seran el Campus d’Skate que tindrà lloc del 18 al 22 de juliol als skateparks d’Escaldes, de Santa Coloma i a l’espai 360º Xtrem, amb un preu de 72 euros, i per altra banda, el Campus d’Escalada i Muntanya que es desenvoluparà de l’1 al 5 d’agost durant els matins de 10 a 14 h a diferents espais com rocòdroms, roca natural i vies ferrades.

Inscripcions obertes a partir del 9 de maig

Les inscripcions es realitzaran de forma presencial a un punt habilitat a cada parròquia i s’obriran a partir del 9 de maig a les 9 h del matí. La informació detallada de cada activitat, material obligatori, horaris, torns disponibles i preus està disponible en el llibret digital informatiu.