La primera temporada de l’Ordino Arcalís Free Bus es tanca amb 1.300 usuaris

Una de les iniciatives que ha tirat endavant la Taula de dinamització d’Ordino aquest hivern ha estat l’impuls de la mobilitat sostenible entre els visitants de la parròquia, amb el bus gratuït fins a l’estació d’Ordino Arcalís. El balanç del servei de transport Ordino Arcalís Free Bus s’ha tancat amb un total de 1.300 usuaris. Es tracta de turistes que s’han allotjat als hotels dels diferents pobles de la parròquia i han fet ús d’aquest transport per desplaçar-se fins a l’estació d’esquí.

La valoració, per part del departament de Turisme del Comú ordinenc, que coordina la Taula de dinamització, és molt satisfactòria, no només per la xifra aconseguida durant la primera temporada, sinó també per l’acompliment amb els ODS, concretament el número 11 que s’ocupa de les ciutats i comunitats sostenibles i la gestió de la Reserva de la biosfera amb accions diverses.

L’estació va tancar la temporada el passat 24 d’abril la temporada d’hivern 2021- 2022 que ha durat 139 dies. El servei del bus gratuït ha estat cofinançat per Secnoa, els establiments turístics que integren la Taula de dinamització i el Comú d’Ordino amb l’objectiu de fidelitzar el públic turista a la parròquia