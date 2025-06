Obert el termini per a la sol·licitud d’ajut de menjador escolar a l’Alt Urgell per al curs 2025-2026

Menjador escolar del col·legi Pau Claris de la Seu (CCAU)

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) obre aquest dimarts 3 de juny el termini per a sol·licitar els ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2025-2026 i finançats pel Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya. Aquests ajuts, que s’atorguen per raons econòmiques, socials o geogràfiques, s’adrecen a alumnes que cursen ensenyament obligatori i que estan matriculats als centres públics o privats concertats de la comarca.

Les sol·licituds s’han de presentar abans del 20 de juny i es poden tramitar telemàticament a través de la seu electrònica del Consell. A la web www.alturgell.cat hi ha un manual per a saber com fer la gestió pas a pas i les bases dels ajuts, on s’especifiquen els requisits per a accedir-hi, la documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud, els criteris que s’empren per a concedir-los i la seva quantia, entre altres qüestions.

Si hi ha dificultats per a la tramitació electrònica, es pot fer la sol·licitud presencialment a les oficines del Consell Comarcal, presentant la instància degudament omplerta i signada i amb la documentació que es consideri necessària. Per a dubtes es pot trucar al 973353112, o bé enviar un correu electrònic a l’adreça ensenyament@ccau.cat.

Per a les sol·licituds del transport i menjador escolar obligatori, les famílies no hauran de fer el tràmit d’alta o de renovació del servei en format paper, ja que els centres educatius i el Consell Comarcal en faran la tramitació. Tot i això, les famílies han de parar atenció, si s’escau, a comunicar canvis de domicili al centre educatiu o separacions d’unitats familiars al servei d’Ensenyament del Consell Comarcal per a poder assignar una o dues parades de transport als alumnes, entre d’altres circumstàncies. Per al curs vinent, el transport escolar continuarà tenint una parada de transport assignada i un seient assignat i no serà possible canviar sense una justificació.